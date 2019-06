Domingo de sardiñada popular na Festa do Viño de Barro

Diversas actividades na Festa do Viño de Barro 2019 © Concello de Barro

A Festa do Viño 2019, no seu corenta aniversario, congrega a milleiros de persoas na contorna do Pazo da Crega, no municipio de Barro. Durante a tarde deste sábado, a Coral de Barro coa nova directora e a participación de varias solistas deleitou ao público asistente do mesmo xeito que as pandereteiras da asociación Peñaflor. O alcalde Xosé Manuel Abraldes asistía a estas actividades, despois de asistir ao acto da toma de investidura.

Pero a gran festa chegou coa verbena nocturna a cargo das orquestras Gran Parada e Ritmo Joven, que encheron de público o recinto.

Este domingo 16, as actividades inícianse co concurso de pintura rápida, que se desenvolverá ao longo da xornada. Ás 10.00 horas terá lugar a VII Xuntanza de Vespas, Lambrettas e motos clásicas. Media hora máis tarde comezarán as catas de viños albariños Rías Baixas e de colleiteiros da zona.

E ás 12.30 horas chegará un dos actos nos que se espera unha maior asistencia de visitantes, a "sardiñada" popular, na que se poderán degustar sardiñas e viño de forma gratuíta.

A festa concluirá ás 21.30 horas coa actuación da Banda Xuvenil de Barro, que ofrecerá un concerto co Orfeón Treixadura.

