Comisións Obreiras non se sinte "golpeada" pola vitoria do PSOE e manterá a campaña a favor de Ence

José Luis García Pedrosa, secretario de organización comarcal de CC.OO © Nacho Fuentes

O sindicato Comisións Obreiras, que conta con maioría nos dous comités de empresa de Ence, continuará coa súa campaña reivindicativa para que a fábrica de pasta de celulosa continúe en Lourizán. O resultado electoral coa vitoria do Partido Socialista tanto en Pontevedra como en Galicia e en España non afectou ao secretario de organización de CC. OO. José Luis García Pedrosa, que afirmaba este luns que "non me sinto golpeado" por este resultado do PSOE, principal obxectivo da campaña emprendida polo sindicato durante as últimas semanas para tentar que Pedro Sánchez dese marcha atrás na violación da Avogacía do Estado na causa aberta sobre a prórroga de Ence.

Os comités de empresa da fábrica convocaron aos traballadores para concentrarse no Concello de Poio durante o debate da moción sobre a continuidade da pasteira que se celebrará este martes a últimas horas da tarde. O representante sindical afirmou que as protestas non estaban condicionadas polas eleccións xerais e que, en próximas asembleas, adoptarase un calendario con novas protestas.

García Pedrosa agradeceu que UXT apoiara a manifestación do venres 26 e lamentaba que nesa marcha non estivera presente a CIG. O secretario de organización de CC.OO. criticara, días atrás, a ambos os sindicatos ao entender que non estaban a apoiar ao persoal da factoría.

Pola súa banda, Ramón Vidal, secretario comarcal de UXT, afirmaba que todo o proceso de Ence será "longo e duro". E que os resultados nas eleccións xerais posiblemente non coincidan cos municipais dentro dun mes. Vidal mostrouse preocupado pola fractura social que provoca a situación de Ence e a tensión que se pode xerar. O representante de UXT entende que é necesario modular o discurso en termos democráticos e de representación.

PRIMEIRO DE MAIO

Estas declaracións eran efectuadas polos dous representantes sindicais na presentación conxunta que realizaron dos actos do Primeiro de maio no que reclaman ao goberno que reverta a reforma laboral, adopte medidas para evitar accidentes laborais e potencie as pensións públicas.

Coa marcha do Día do Traballador reclamarán que o goberno sexa sensible coas políticas laborais para deixar de ser os que sufran as consecuencias da crise que provocou "a clase financeira".

A manifestación destes dous sindicatos partirá ás 11.00 horas do mércores 1 de maio da praza da Ferrería. Realizará un percorrido polo centro da cidade para finalizar ante a Subdelegación do Goberno onde José Luis García Pedrosa e Ramón Vidal lerán un comunicado coas reivindicacións laborais.