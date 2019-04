Máis de medio millar de traballadores de ENCE concéntranse ante a sede do PSOE en Madrid

Protesta de traballadores do Grupo Ence ante a sede do PSOE en Madrid © PontevedraViva Acto de protesta ante a sede do PSOE en Madrid do persoal do Grupo Ence © Comités de empresa de Ence Protesta de traballadores do Grupo Ence ante a sede do PSOE en Madrid © PontevedraViva Protesta de traballadores do Grupo Ence ante a sede do PSOE en Madrid © PontevedraViva

As bucinas, os chifres e os berros a favor de Ence escoitábanse este mércores na rúa Ferraz, ante a sede do Partido Socialista en Madrid. Ata a capital de España trasladábanse 6 autobuses con máis de 300 traballadores da fábrica pasteira en Lourizán, acompañados polo secretario de organización de Comisións Obreiras en Pontevedra, José Luis García Pedrosa; ademais de representantes do sector forestal da provincia que se desprazaban nos seus coches particulares.

A esta expedición pontevedresa sumáronse traballadores do Grupo Ence, procedentes das oficinas centrais de Madrid e das fábricas de Huelva e de Navia. En total, máis de 500 traballadores concentrábanse para reclamar ao Partido Socialista a continuidade da factoría de pasta de papel na ría pontevedresa.

Ignacio Acuña, presidente dun dos comités de empresa, indicaba que a presenza policial foi numerosa e os axentes tentaron impedir que cortasen o tráfico na rúa. Finalmente, os traballadores lograron ocupar un dos carrís.

Os traballadores mantivéronse, baixo a chuvia,desde as 11.30 ata preto das 15.00 horas, momento no que se daba lectura ao comunicado dirixido a Pedro Sánchez e que tentaron entregarlle cando o presidente do Goberno ofreceu un mitin en Vigo. Os representantes dos dous comités de empresa de Ence en Pontevedra (oficinas e fábrica), Ana Cedeira e Ignacio Acuña, pronunciaron un manifesto en que indican ao PSOE que "a decisión de Costas de allanarse no proceso xudicial da prórroga foi un golpe baixo e moi duro para o persoal e a das empresas auxiliares".

Desde o comité de empresa alertan de que a preocupación polo futuro está a flor de pel e ven o seu porvir en serio perigo. Piden a Sánchez que non se faga demagoxia cos seus postos de traballo nin se fagan falsas promesas populistas sobre un suposto traslado.

Sinalan que non entenden como o Partido Socialista cambia de discurso para referirse a unha mesma realidade en función de en que comunidade autónoma atópese e pídenlle a Pedro Sánchez que non se deixe manipular polos políticos locais que "faltos de ideas e solucións para os problemas reais dos cidadáns, non queda máis remedio que crear, a base de demagoxia, problemas onde non os hai".

Por último, pedíronlle ao presidente do goberno que reflexione, "está vostede a tempo de posicionarse a favor dos obreiros e do sentido común".

A XUNTA APOIA O PERSOAL DE ENCE

Na súa visita a Marín, o conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, mostrou o seu apoio aos traballadores da fábrica trasladándolles toda a solidariedade e a sensibilidade do goberno da Xunta nunha situación que cualificou como "sobrevenida, non explicada por parte do Goberno, de tomar unha decisión de pechar esta factoría".

Conde alertou que se a Avogacía do Estado non defende a prórroga da concesión a Ence en Lourizán, isto supoñerá un impacto nos postos de traballo directos así como no sector forestal, chegando a afectar a 5.000 empregos en toda a comunidade.

O conselleiro de Industria afirmou que a Xunta segue apostando pola continuidade de Ence e reclamou unha "rectificación" por parte do Goberno para que retire a violación e defenda o emprego.

Os comités de empresa de Ence convocaron unha gran manifestación para este venres 26, que partirá ás 20.30 horas da estación de autobuses e percorrerá as rúas do centro de Pontevedra.