Ana Pontón avisa a Ence e o PP que, a pesar das pintadas ameazantes a Carme dA Silva, "o BNG non se amedrenta"

Acto electoral de Ana Pontón con cargos do BNG en Lourido, coa factoría de Ence ao fondo © Diego Torrado

Coa fábrica de Ence en Lourizán como pano de fondo e as pintadas ameazantes realizadas nas últimas semanas nas inmediacións do domicilio de Carme da Silva moi presentes, a líder nacional do BNG, Ana Pontón, quixo reivindicar este xoves a necesidade de que o seu partido obteña representación no Congreso dos Deputados nas eleccións do próximo 28 de abril como garantía de que se seguirá defendendo en Madrid que a pasteira abandone a Ría de Pontevedra e de que se poñerá freo ás portas xiratorias que sitúan a cargos políticos nos consellos de administración das grandes empresas.

Pontón desprazouse ata a praia de Lourido, en Poio, acompañada pola propia Carme da Silva, concelleira en Pontevedra e cabeza de lista do BNG ao Congreso pola provincia, e por cargos políticos e institucionais do partido. Non faltaron os alcaldes de Pontevedra e Poio, Miguel Anxo Fernández Lores e Nito Sobral; concelleiros de distintos concellos; e deputados como o autonómico Luís Bará e os provinciais Eva Vilaverde e Xosé Leal.

Pontón sinalou aos intereses da pasteira e dos partidos da dereita como responsables das mensaxes pintadas en cor verde na parede situada fronte ao edificio de Carme da Silva, entre os que figura unha diana á beira do nome dela política nacionalista, outra coa mensaxe "Atenta" e lazos de cor verde similares aos ‘lazos solidarios’ que difunden os traballadores de Ence na súa campaña en defensa da permanencia (cabe apuntar que os comités de empresa da pasteira desvinculáronse deste acto vandálico).

"Parece que hai algúns que son capaces de xogar moi sucio con tal de manterse no poder e evitar que a partir do 28 de abril o BNG teña voz propia en Madrid", resumiu a líder nacional do BNG, que tacha as pintadas ante o edificio da candidata nacionalista como unha "práctica mafiosa" que, ademais, é "covarde" porque os seus autores "non se atreven a dar a cara, escóndense".

A pesar de que ninguén reivindicou a autoría das pintadas ameazantes, Pontón considera que detrás das mesmas están "os grandes poderes económicos que representan ENCE" e "esa dereita do PP de Feijóo que claramente se subordinan".

A preguntas dos medios sobre se considera que a empresa e o PP ordenaron realizar eses actos vandálicos, a líder do BNG aclarou que non está a culpar a ninguén en concreto, senón asegurando que "teñen responsables directos e todos sabemos quen son", os intereses económicos de Ence, "dos que ou PP é correa de transmisión", enmarcándoas no conflito reavivado nas últimas semanas tras coñecerse que a Avogacía do Estado renuncia a defender a prórroga de 60 anos concedida a Ence polo Goberno en funcións de Mariano Rajoy no ano 2016; que foi recorrida polo Concello de Pontevedra do BNG.

Ademais de ter claro quen está detrás das pintadas, Ana Pontón tamén está convencida de que o obxectivo é "amedrentar unha forza política" e conseguir que o BNG non obteña representación no Congreso nas eleccións do próximo 28 de marzo. Ante tales fins, responde que "nin van meter medo nin van conseguir o seu obxectivo último", convencida de que que o 28 de abril "esa corrente de simpatía que vemos cara ao BNG vai expresarse con contundencia nas urnas".

Tras insistir en que "detrás dese escrache están os intereses económicos de Ence e tamén os intereses políticos do PP, que se confunden cos intereses da pasteira", Ana Pontón quixo lanzar a ambos unha mensaxe clara:"o BNG non se amedrenta, non imos dar nin un paso atrás nas nosas posicións e nas políticas na defensa de que Ence ten que saír da Ría de Pontevedra".

"O que lles preocupa é que o BNG teña representación en Madrid, que sexamos decisivos porque iso é decisivo para cambiar as cousas neste país; e moito máis nun contexto sen maiorías absolutas", sostén Ana Pontón, que considera que neste caso Carme da Silva vai saír elixida deputada e vai ser unha voz para defender os intereses dous galegos no Congreso e para que a partir do 28A "se faga posible que máis cedo que tarde Ence abandone a ría de Pontevedra".

A líder nacionalista lamentou a actitude o PP ante as pintadas ameazantes a Carme da Silva (só Ana Pastor as condenou) e valorou que "o presidente da Xunta non pode manter unha equidistancia cando están pasando feitos tan graves". Ademais, reivindicou que o BNG foi ata agora o partido que mantivo "absoluta coherencia" defendendo que Ence ten que saír da Ría de Pontevedra " porque Ence non está por riba dá lei" e valorou que " iso é ou que lles preocupa a toda esa mafia que se mestura". "Son dúas caras da mesma moeda", concluíu.