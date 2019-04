Rafa Domínguez critica que Pedro Sánchez non escoitara os traballadores de Ence "nin 5 segundos"

Traballadores de Ence ante o Auditorio Mar de Vigo © PontevedraViva Rafa Domínguez, presidente local do Partido Popular © PontevedraViva

Rafa Domínguez, candidato do PP á alcaldía de Pontevedra, mostrou o seu malestar coa actitude do presidente do Goberno Pedro Sánchez ao non querer atender aos traballadores e ao comité de empresa de Ence, que este martes trasladábase ao mitin que o líder socialista ofrecía en Vigo.

"O seu desprezo é infinito: non quixo escoitalos nin cinco segundos", afirma Rafa Domínguez, que lle lembra a Sánchez que se escoitase aos traballadores de Ence descubriría que en Pontevedra "hai 800 familias, decenas de transportistas e miles de propietarios de montes aos que puxo en perigo coa súa irresponsabilidade".

Por último, o representante popular mostrou a súa preocupación porque a Pedro Sánchez e ao alcalde Miguel Anxo Fernández Lores non lles importen os traballadores de Ence. "Polo menos poderían ter a decencia de non esconderse e dicirlles á cara que o que queren é mandalos ao paro, agravando o que é o principal problema de Pontevedra", conclúe Domínguez.