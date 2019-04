Traballadores de Ence viaxan a Vigo en oito autobuses para protestar ante Pedro Sánchez

Protesta dos traballadores de ENCE ante o Museo do Mar de Vigo durante un mitin Pedro Sánchez © PontevedraViva

Con pancartas críticas co Partido Socialista, máis de 500 traballadores de Ence trasladáronse este martes a Vigo en oito autobuses co obxectivo de presionar a Pedro Sánchez no mitin con inicio previsto ás 19.00 horas no Auditorio Pazo de Congresos Mar de Vigo situado na avenida de Beiramar. Outro grupo importante de persoal da fábrica tamén se trasladaba á cidade olívica a través de transporte particular.

Ante fortes medidas de seguridade, os traballadores concentráronse nas proximidades ao Auditorio coreando "Ence si, paro non" e facendo soar chifres e bucinas. Nas pancartas podíase ler "Pedro Sánchez, presidente del paro" ou "Fillos de Satán, sacádesnos o pan".

Os presidentes dos comités de empresa, de fábrica e de oficinas, Ignacio Acuña e Ana Cedeira, afirmaban que a súa intención é acudir a este acto aberto co obxectivo de manter unha conversación co presidente do Goberno, Pedro Sánchez, sobre a violación por parte da Avogacía do Estado nas causas abertas pola prórroga ata 2073 concedida a Ence polo goberno de Mariano Rajoy. Os representantes dos traballadores reclaman un cambio de postura por parte do executivo socialista ante o perigo que supón esta decisión para a continuidade da empresa nos terreos de Lourizán, na ría de Pontevedra.

Trátase da primeira das accións que teñen previsto realizar nesta segunda quincena de abril. A segunda será o próximo día 24 en Madrid con outros traballadores de factorías do Grupo Ence ante a sede do PSOE en Ferraz, partido ao que consideran o principal culpable da situación de incerteza pola que se atopan os traballadores da pasteira e das empresas adxacentes.

O venres 26 de abril está convocada a gran manifestación pola cidade de Pontevedra. Coincidirá co arranque dos mundiais de Tríatlon na cidade e horas antes da xornada de reflexión das eleccións xerais.