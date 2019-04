A APDR prepárase para abordar un "duro período de loita" pola "presión social e mediática" de ENCE e o PP

Asemblea da APDR © APDR

A última asemblea da Asociación Pola Defensa da Ría (APDR) supuxo unha "importante inxección de entusiasmo e forza" para abordar un "novo período de loita" que "sabemos duro pola presión social e mediática que ENCE e o PP desde a Xunta de Galicia están a exercer", pero que confían en que "con seguridade, finalizará por dar os froitos perseguidos".

O pasado martes 9, a APDR celebrou no Instituto Valle Inclán, unha asemblea aberta para explicar o alcance da decisión da Dirección Xeral de Costas de achandarse nos recursos interpostos ante a Audiencia Nacional pola Asociación, o Concello de Pontevedra e Greenpeace contra a concesión da prórroga de 60 anos a ENCE polo goberno en funcións de Mariano Rajoy.

O presidente da APDR, Antón Masa, insistiu na importancia da nova situación que se abre "que pode supoñer o fin definitivo da actividade de ENCE na Ría".

Nesta asemblea rexeitouse tamén o argumento da inseguridade xurídica, "á que apela ENCE para tratar de confundir á poboación", asegurando que "realmente se demostrou a ilegalidade dunha decisión anterior que hai que corrixir".

A APDR esixe á empresa "que asuma a súa Responsabilidade Social Empresarial", recoñecendo as demandas da cidadanía, "unha doutrina que é contraria ao chamado ‘compromiso coa cidadanía’ co que ENCE tenta comprar vontades e silencios, cando non o apoio explícito e entusiasta á permanencia da fábrica na Ría, por parte de quen recibe estas esmolas".

Neste sentido, cualificáronse de "incomprensibles" as declaracións dos dirixentes das confrarías que, "lonxe de defender o seu traballo na Ría esixindo a recuperación da calidade das súas augas, achacan á presenza de ENCE o aumento na produción de marisco nos últimos tempos".

Finalmente, os membros da APDR reafirmáronse na "necesidade de seguir loitando" polo fin da actividade de ENCE na Ría "un obxectivo que parece máis preto que nunca".