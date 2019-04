Numerosas empresas compiten polas reformas de dúas estradas en Sanxenxo e Ponte Caldelas

Un total de 9 empresas presentan as súas ofertas para suprimir un treito de concentración de accidentes na estrada PO-308, entre o miradoiro da Granxa e o acceso a Nanín, en Sanxenxo. E un total de 15 mpresas presentaron ofertas para a mellora da estrada entre Ponte Caldelas e Laxoso.

En canto á actuación de Sanxenxo, a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade dispón dun orzamento de 530.000 euros e está enmarcada na estratexia para ter eliminados en 2020 todos estes tramos nas vías de titularidade autonómica.

Entre as intervencións previstas neste tramo da vía destaca a construción dunha glorieta na intersección coa estrada provincial á praia de Areas. Na zona da curva dos Cotos renovarase o firme e reforzaranse a sinalización, o balizamento e os sistemas de contención. Ampliarase a estrada para acondicionar as paradas de autobús co fin de que estes vehículos non interfiran no tráfico cando se deteñen.

PONTE CALDELAS-LAXOSO

No caso de Ponte Caldelas, as empresas interesadas na realización desta actuación disporán dun prazo de 8 meses para a realización dos traballos.

O proxecto prevé a actuación no tramo de 2,16 quilómetros máis próximo á cidade de Pontevedra, desde o final da travesía de Ponte Caldelas, ata a entrada da travesía de Laxoso.

Esta actuación define a ampliación da calzada ata acadar un ancho de 7 metros , así como rectificacións de trazado . A nova intervención da Consellería de Infraestruturas e Mobildade correspóndese coa 2ª fase da reforma desta vía de titularidade da Xunta, que xa foi acondicionada entre Aguasantas e Portasouto no termo municipal de Cerdedo-Cotobade. Ten un orzamento de preto de 650.000 euros.