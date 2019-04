Falece un veciño de Meis de 18 anos nun accidente de tráfico en Caldas

Vehículo accidentado na rotonda de San Simón © Guardia Civil de Pontevedra Muro que levou por diante o vehículo © Guardia Civil de Pontevedra Lugar do accidente © Guardia Civil de Pontevedra

Un mozo de 18 anos faleceu ao mediodía deste venres nun grave accidente de tráfico rexistrado na estrada N-640 en parroquia caldense de Godos, no límite entre Caldas de Reis, Vilanova e e Vilagarcía de Arousa.

O Centro de Atención de Emerxencias de Galicia 112 tivo coñecemento dun accidente por saída de vía dun vehículo sobre as 13.30 horas deste venres e posteriormente confirmou o falecemento do condutor do turismo.

O sinistro produciuse na coñecida como rotonda de San Simón cando o turismo sinistrado presuntamente circulaba desde Carril cara Baión. Por motivos que se descoñecen, saíuse da vía na rotonda, chocou cun muro e acabou despeñándose por un desnivel situado ao pé da rotonda.

O 112 desprazou ao lugar un amplo operativo de medios de emerxencias, entre eles, a Garda Civil de Tráfico, os Bombeiros do Salnés, Urxencias Médicas de Galicia 061, agrupacións de Protección Civil de Caldas e Vilagarcía de Arousa, as policías locais de ambos os municipios e o GES de Valga.

A pesar dos esforzos realizados, os servizos sanitarios non puideron facer nada para salvar a vida ao mozo condutor, veciño do municipio de Meis.