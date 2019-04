Este mes comezarán as obras de acondicionamento das novas oficinas municipais en Ferreiros

A Deputación provincial asumirá o financiamento íntegro das novas oficinas municipais situadas na rúa Ferreiros, próximas á rotonda de Concepción Arenal tras chegar a un acordo co Concello de Pontevedra.

Este martes, o portavoz do goberno local Raimundo González anunciaba que o xoves da próxima semana asinarase o convenio entre ambas as institucións. O acordo alcanza a cifra de 1.246.953 euros e as obras foron adxudicadas á Unión temporal de Empresas Prace-San Emeterio por un orzamento de 1.231.000 euros cun prazo de execución de seis meses. A adxudicataria comprométese a acometer melloras en mobiliario valorado en 155.586 euros.

A superficie deste local dividido en dúas plantas é de máis de 1.300 metros cadrados. Nestas oficinas instalaranse 70 funcionarios das áreas de Urbanismo e Tesourería. No andar baixo establecerase a xestión tributaria mentres que na primeira situaranse as dependencias de urbanismo.

O goberno local espera que as obras estean en marcha en leste mesmo mes de abril, segundo avanzou Raimundo González.