Denuncian ao Concello no xulgado polos danos causados polas obras do local de Ferreiros

Local do Concello na rúa Ferreiros © PontevedraViva

O Partido Popular informou que a comunidade de propietarios do edificio do número 28 da rúa Ferreiros denunciaron ao Concello de Pontevedra polos danos causados polas obras no baixo deste inmoble para acondicionar as futuras oficinas municipais de Urbanismo e Tesourería.

O concelleiro do PP de Pontevedra Pablo Fernández criticou "a falta de exemplo e consideración" do Concello coa comunidade de propietarios. "Entendemos que os veciños acudisen aos Tribunais para esixir á Administración local responsabilidades por unha obra que se realizou sen permiso dos veciños, unha actuación na que se alterou a fachada e afectou a elementos comúns do inmoble", dixo o edil popular.

Fernández criticou que o Concello actuou "de maneira unidireccional, sen permiso, causando gretas e humidades que xa constan no informe pericial que encargou a comunidade".

Desde o PP concordan cos veciños en que se trata de "un atropelo inxustificable" e reprochan que o concello "campa ás súas anchas e fai o que quere saltándose as normas que logo require para os demais".

Finalmente, Pablo Fernández mostrou a súa intención de levar este tema á próxima comisión informativa pertinente para que o Concello das "explicacións, xa que non contestaron aos doce escritos que han presentados os propietarios".