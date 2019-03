O Club Naval espera que a Xunta de luz verde á dragaxe do río Lérez

O presidente do Club Naval de Pontevedra, Carlos Paz, espera que a Xunta de Galicia desbloquee o proxecto da dragaxe do río Lérez. A falta de calado inutiliza durante a marea baixa un dos pantaláns desta entidade.

O candidato do PP á Alcaldía de Pontevedra, Rafa Domínguez, avanzou a este directivo que Portos de Galicia modificará o punto de vertedura e xa non se depositarán nas inmediacións a illa de Tambo os lodos e sedimentos extraídos da desembocadura do Lérez, senón que se trasladarán a augas máis abertas da ría. Unha decisión que atende ás queixas do sector marisqueiro e bateeiro e que obrigará a corrixir parte da documentación do proxecto, atrasando de novo a súa execución.

Así se informou este sábado aos socios do Club Naval no transcurso da Asemblea Xeral Ordinaria. O presidente enmarcou este anuncio no momento preelectoral e apuntou que estes días tamén se reuniu con representantes do Partido Socialista e a próxima semana farao co alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores e parlamentario autonómico do BNG Luís Bará.

Na Asemblea do Club tamén se informou do interese dunha multinacional pola sede do Náutico, cuxa concesión termina no 2033. Nos próximos días visitarán o local para estudar as súas posibilidades de aproveitamento como espazo gastronómico.