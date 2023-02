Lodo nas Corbaceiras este mércores 8 de febreiro © Mónica Patxot

"Nada gustaríame máis como veciño de Pontevedra que ver o dragado da entrada da ría. Sería fantástico, pero non é nada sinxelo", expoñía este mércores o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, durante a súa visita á contorna do Club Naval de Pontevedra, acompañado por María Jesús Lorenzana, conselleira de Promoción de Emprego e Igualdade; e polo delegado territorial da Xunta, Luís López.

Rueda sinalou, a preguntas de PontevedraViva, que esta intervención depende das condicións ambientais e da localización en que depositar os lodos, un espazo que "cada vez é máis complicado encontrar". Indicou que o executivo galego está a traballar en resolver este tema.

"O proceso gustaríame que fose máis curto e sinxelo", apuntou para, a continuación, recoñecer que "son o máis interesado, como pontevedrés, en que a obra se faga". Explicou que a xestión dos permisos ambientais resulta bastante complicada.

O presidente autonómico recoñeceu que "do que de min dependa, se ten que facer. Melloraría moito a entrada de Pontevedra e recuperaría a zona que non está explotada no seu potencial", facendo referencia á desembocadura do río Lérez na ría de Pontevedra.

En outubro de 2022, a Xunta manifestara a súa intención de que os lodos procedentes desta zona se depositasen nas inmediacións da illa de Sálvora, na Ría de Arousa.

A propia administración autonómica recoñecía que os trámites ambientais eran moi complexos para levar a cabo a operación.

A dragaxe é unha demanda que se remonta a antes do ano 2013 e o Club Naval xa advertía dos problemas que supón a presenza de lodos na contorna das Corbaceiras.