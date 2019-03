Bucharaya Hamudi, ex primeiro ministro da República Árabe Saharaui Democrática, pechará a Semana Galega de Filosofía

Xa se coñece o nome dos 15 relatores que participarán na Semana Galega de Filosofía que se celebrará do 22 ao 26 de abril no Teatro Principal. As representantes da Aula Castelao de Filosofía deron a coñecer a programación deste encontro coa filosofía, que nesta edición xirará arredor da cuestión das fronteiras, na mañá deste venres.

O folleto no que se inclúe a programación ten na portada, como é costume, unha ilustración de Castelao, moi axeitada ao ilustrar varias das cuestións que se tratarán nas diferentes sesións, segundo explicou Ana Regueira, presidenta da Aula Castelao. Nela, aparecen á beira do Miño un rapaz e un ancián, mentres o primeiro lle pregunta ao segundo: "¿E logo os da beira da alá son máis estranxeiros que os de Madrid? (Non se soupo o que lle respondéu o vello)".

Esta e outras cuestións serán tratadas polos diferentes autores, que amosarán a súa perspectiva nos ámbitos concretos que lle concirnen. Algunhas das preguntas que se aproximarán á luz son: é posible unha cidadanía global? Que define o 'eu' se non existen fronteiras? Pode existir a alteridade sen elas? Permite o actual sistema a alteridade? É España unha nación ou está constituída por nacións? Existe unha fronteira entre Galicia e Portugal? É posible acabar coas fronteiras? A que condicións psíquicas acompaña a migración? Como afecta a migración ás mulleres e nenos?

As sesións dividiranse en mañá, tarde e noite, abordando cada un dos tramos temporais un contido concreto. A inauguración da Semana será o día 22 de abril ás 10:30 horas, coa conferencia de Saskia Sassen, "Formacións depredadoras vestidas con traxes de Wall Street e matemática algorítmica", e rematará o 26 coa lección de clausura de Bucharaya Hamudi Bayun, ministro da República Árabe Saharaui Democrática en dúas ocasións.

Tamén haberá unha actividade externa en colaboración coa Universidade de Vigo, a presentación da tradución ao castelán do penúltimo libro de Boaventura de Sousa Santos o día 24 ás 19:00 horas na Casa das Campás.

MAÑÁS, de 10:30 a 13:30 horas. "Pensar a fronteira"

Luns 22. SASKIA SASSEN. Formacións depredadoras vestidas con traxes de Wall Street e matemática algorítmica.

TARDES, de 17:00 a 19:00 horas. "A fronteira na Galiza"

Luns 22. FRANCISCO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ. O mundo galego-portugués medieval: dous reinos, unha fronteira ausente.

NOITES, de 20:00 a 22:00 horas. "Retos e trampas da fronteira"