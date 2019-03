Unha quenlla peregrina aparece morta na praia de Canelas

Quenlla aparecida en Canelas © Concello de Sanxenxo

Este venres aparecía morto na praia de Canelas, no municipio de Sanxenxo, unha quenlla peregrina.

Este escualo de máis de tres metros de longo e cun peso que se atopa nos 250 quilos quedara atrapado nas redes do pesqueiro Novo Vendaval. Os tripulantes da embarcación encargáronse de recoller o corpo, segundo informan desde o Concello de Sanxenxo.

Efectivos da Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (CEMMA) levarán a cabo, ao longo das vindeiras horas, unha análise do corpo do animal para que se realice un informe sobre as causas da morte.