Comeza a reforma do segundo treito de Benito Corbal con cambios de tráfico

A rúa Benito Corbal volverá a cambiar de sentido a partir do mércores, cando se retoman as obras no segundo treito (dende o edificio da Xunta até a praza do Hospital). Xa está rematada toda a primeira fase do proxecto (de Sagasta a Blanco Porto) e só queda pendente do asfaltado que se fará en toda a rúa xunta.

As obras continuarán polo segundo tramo sen executar a beirarrúa situada ao carón do edificio da Xunta que está en obras. Esa será a última parte do proxecto, agardando que se poidan ir retirando as estadas para poder traballar na rúa. De non ser así, a Concellaría de Obras xa decidiu que deixará este tramo por rematar para comezar a reforma da rúa Lepanto que arrancará polo entronque coa rúa San Antoniño e irá avanzando cara o edificio de Benito Corbal.

Daquela, o Concello xa executaría o treito que quedase pendente diante do edificio autonómico xa que é moi probable que estivese retirada a andamiaxe da obra.

Ao igual que no primeiro tramo, esta nova fase de obra suporá novas restricións ao tráfico, para tratar de acelerar o proxecto o máximo posible. A rúa Lepanto xa se poderá abrir ao tráfico normal, e volverán a cambiar de dirección as rúas que na primeira fase cambiaron de sentido.

Reábrese o treito de Benito Corbal entre Blanco Porto e Vasco da Gama (baixada cara a praza de Barcelos).

Péchase a circulación entre Blanco Porto e Cobián Areal. Para pór en marcha este peche: Cámbiase o sentido de circulación de Joaquín Costa entre Blanco Porto e Uxío Novoneira, que pasará a ser de entrada na cidade e invértese a rúa Blanco Porto na súa totalidade, quedando de entrada cara Benito Corbal e Cruz Gallastegui.

En todo caso, estará autorizada a carga e descarga e tamén o acceso a residentes que accederán ao tramo agora pechado ben entre Benito Corbal e Cobián Areal ou ben entre Benito Corbal e Blanco Porto.