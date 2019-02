A Garda Civil extrema a súa vixilancia para evitar accidentes mortais con tractores en Pontevedra

Seis persoas perderon a vida na provincia de Pontevedra no últimos tres anos tras sufrir un accidente mentres conducían un tractor agrícola, segundo a Garda Civil, o que levou ás autoridades a planificar unha campaña de prevención de riscos no manexo destes vehículos.

Desde 2016, o instituto armado contabilizou 54 sinistros con tractores agrícolas, nos que faleceron estas seis persoas, a última delas o pasado 4 de febreiro en Valga, onde un octoxenario morreu como consecuencia do envorco do tractor que conducía.

En todos estes accidentes mortais, o tractor non levaba despregado o arco de seguridade, segundo alerta a Garda Civil.

Por ese motivo, o subsector de Tráfico en Pontevedra decidiu poñer en marcha unha campaña dirixida a sensibilizar aos usuarios dos tractores sobre os riscos asociados ao seu manexo e condución.

Cun tríptico, confeccionado pola Xunta de Galicia a través do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral, os gardas civís facilitarán información acerca de medidas de prevención fronte a envorcos, por ser o accidente que se produce con maior asiduidade.

Esta campaña informativa e de prevención combinarase coa vixilancia e denuncia das infraccións detectadas.

Tráfico lembra que a normativa, con carácter xeral, esixe que todos os tractores matriculados a partir do 1 de xullo de 1993, de máis de 600 quilos de masa en baleiro e en orde de marcha, deberán ir equipados cun bastidor ou cabina oficialmente homologados para reducir os danos ao condutor en caso de envorco.

As estatísticas demostran, segundo a DXT, que ao utilizar este dispositivo de seguridade de forma despregada redúcese en máis do 50 % o risco de falecer en caso de envorco do tractor.

Nos tres últimos anos, Tráfico formulou 376 denuncias en Pontevedra relacionadas cos tractores agrícolas e o 35% foron precisamente por non usar na posición superior o arco de seguridade ou a estrutura para que non envorque.