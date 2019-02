RADIO.- 'A gruta de Gizamaluke': As cifras récord de 'Apex Legends'

A gruta de Gizamaluke vén unha semana máis coas noticias do mercado do videoxogo e trae entre os nomes da semana, a de Sega, que abre votacións para escoller os xogos que incluirá na súa Mega Drive Mini. Outro dos nomes dos últimos días é o do streamer Lolito Fernández, por que?, terás que escoitar o podcast de PontevedraViva Radio e decatarche destas e máis novidades na sección 'Que pasa no mundo?.

Carlos Pereiro, Sara Orozco e Juan Sanmartín ademais charlan sobre 'Apex Legends' e da duración dos videoxogos 'single- player'. Todo iso, aderezado con música, selección de Charlie Dj.