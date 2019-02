A palmeira de Cuntis que se converteu en toda unha obra de arte

Intervención artística nas palmeiras de Cuntis © PontevedraViva Intervención artística nas palmeiras de Cuntis © PontevedraViva Óscar Álvarez actuando sobre as palmeiras de Cuntis © PontevedraViva

As palmeiras afectadas polo picudo vermello teñen unha segunda vida en Cuntis. O implacable avance desta praga obrigaba a cortalas pero grazas á destreza dun veciño do municipio convertéronse nun atractivo máis desta vila termal.

Unha orixinal estatua, acompañada dun banco que se suma ao mobiliario urbano do municipio, preside desde esta fin de semana o parque situado entre a igrexa e a entrada ao balneario.

Non é a primeira vez que o seu autor, Óscar Álvarez Buceta, que traballa como autónomo realizando podas en altura, recupera unha árbore similar mediante unha intervención artística.

A súa afección comezou hai dous anos cando unha familia de Cuntis contratouno para retirar unha árbore que plantara a matriarca, recentemente falecida. A árbore superaba a altura de casa familiar e convertérase nun problema, pero debido ao seu simbolismo querían manter a súa presenza dalgunha maneira.

Todos lembraban como a muller, todos os veráns, sempre sentaba á súa sombra. Así, Óscar tívoo claro. "Pensei en facer un asento que evocase esa imaxe", explica a PontevedraViva.

Este traballo foi o que chamou a atención do alcalde que, obrigado a cortar as palmeiras que pola invasión do picudo non se podían salvar, "díxome que lle gustaría que fixese algo con elas" e aproveitalas artisticamente.

"Ninguén me dixo o que tiña que facer. Deixáronme liberdade e a idea foi miña", relata o autor desta intervención, que recoñece que "tiven claro o que quería" cando estudou o lugar no que se atopaba a palmeira, nas inmediacións da igrexa parroquial.

A iso suma, di entre risas, que se inspirou "vendo ao noso cura", do que destaca que é alguén "excepcional" e que ten unha barriga "bastante pronunciada". A idea, converter a palmeira nunha persoa que tivese a igrexa de fondo.

Con esas vimbias, Óscar pensou que "a foto encaixaba" e coa imaxe na súa cabeza comezou a traballar. Tallou a palmeira coa única axuda da súa motoserra. Con ela "fun puíndo o tronco" e dando forma á figura. "Non a repasei con nada máis", sinala.

Iso obrigouno a traballar con moito coidado porque a madeira é un material delicado e o trato debe ser moi coidadoso. Calquera descoido podía ser fatal para o resultado. "Fíxeno nunha mañá", lembra. Prevé bautizala como "chapanui" porque foron moitos os veciños que "me dixeron que se parece ás estatuas da illa de Pascua".

Nos últimos días, a súa obra converteuse en todo un fenómeno social en Cuntis. Todo o pobo fala delas. O seu éxito é indiscutible. O seu creador recoñece que é "moi afagador" que "todo o mundo queira ver o teu traballo" e agradece ao goberno municipal "que me brindara esta oportunidade". E si, se llo piden fará máis.