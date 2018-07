Prenden lume ás palmeiras do parque cuntiense da Horta do Cura

Danos nas palmeiras da Horta do Cura © Concello de Cuntis

O Concello de Cuntis vén de denunciar unha serie de actos vandálicos que se produciron na vila durante os últimos días. O máis grave tivo como afectadas as palmeiras do parque da Horta do Cura.

Segundo o goberno municipal, alguén prendeulles lume durante a pasada madrugada.

Un día antes, tamén roubaron a cesta dunha das randeeiras do parque infantil. Aínda que xa faltaba o xoves, non foi ata o venres cando algúns veciños preguntaron se fora retirada por parte do Concello por algún motivo, momento no cal se constatou o roubo.

Este tipo de actos, apuntan desde o goberno municipal, son mostra dunha total falta de respecto polas veciñas deste concello e os bens públicos.

A este respecto, avanzan que se abrirán as dilixencias oportunas.