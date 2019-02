Convocados os premios 'Recíclate con Sogama' 2018-2019

Colectores de reciclaxe © Sogama Programa 'Recíclate con Sogama' © Sogama

No marco do programa educativo "Recíclate con Sogama", canalizado a través do Plan Proxecta da Xunta de Galicia e cuxo obxectivo é promover a reciclaxe nas aulas, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, en colaboración coa Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, convocou os premios correspondentes á edición 2018-2019, podendo presentar a súa candidatura aos mesmos os 25 centros de Educación Primaria que participan nesta iniciativa.

O concurso circunscríbese á elaboración dunha obra de arte con materiais de refugallo, sendo o seu obxectivo promover o interese do alumnado pola reutilización e a reciclaxe, e demostrar, con exemplos prácticos, que os residuos poden albergar un gran potencial e ser transformados en recursos, ata en auténticas obras de arte cun alto valor creativo.

A temática a abordar será libre, pero sempre debe levar implícito o concepto de reutilización. A fin de acreditar e evidenciar o traballo realizado, os centros deben aportar tres fotos do seu proxecto, xunto cuns datos básicos: información do colexio (dirección, teléfono, correo electrónico, etc), identificación do profesor/a que exerce os labores de coordinación, relación de docentes participantes, título da obra, mensaxe a transmitir, tipos de residuos utilizados na mesma, así como as cantidades e porcentaxes de cada material.

AVALIACIÓN E PREMIOS

A avaliación das candidaturas correrá a cargo dun xurado conformado por representantes de Sogama e da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

Entre os criterios a valorar, priorizarase a porcentaxe do uso de materiais de refugallos, a creatividade e orixinalidade da obra, a mensaxe a transmitir, así como o potencial artístico e estético da mesma.

O primeiro premio consistirá nunha viaxe ao parque acuático de Cerceda (A Coruña), encargándose Sogama de financiar o aluguer do autobús e as entradas para un total de 50-55 alumnos/as. No caso do segundo premio, Sogama asumirá o custo do aluguer dun autobús (50-55 prazas) para que o colexio agraciado poida viaxar a calquera punto de Galicia co fin de gozar, no lugar elixido, dunha xornada formativa e de lecer. E o terceiro premio consistirá nunha tablet para o centro.

Nos tres supostos, os colexios recibirán igualmente, de mans de Sogama, o correspondente diploma acreditativo.

O prazo para a presentación de candidaturas conclúe o próximo 29 de abril e deben ser remitidas ao seguinte enderezo de correo electrónico: comunicacion@sogama.es.

CENTROS PARTICIPANTES EN "RECÍCLATE CON SOGAMA" 2018-2019

Pola provincia de Pontevedra:

CEIP de Conmeniño, en O Grove.

CEIP Plurilingüe Infante Felipe de Borbón, de Salvaterra do Miño.

CEIP Xulio Camba, de Vilanova de Arousa.

CEIP Plurilingüe Possumus, de Vigo.

CEIP Marquesa do Pazo da Mercé, de As Neves.

CEIP de Rubiáns, de Vilagarcía de Arousa.

CEIP Plurilingüe Nº2, de Tui

CEIP Plurilingüe Froebel, de Pontevedra.

Pola provincia da Coruña:

CEIP Plurilingüe Virxe do Mar, de Narón.

CEIP Plurilingüe de Outes, de Serra de Outes.

CEIP Lamas de Abade, de Santiago de Compostela

CEIP Plurilingüe San Xoán de Filgueira, de Ferrol.

CEIP Labarta Pose, de Zas.

CEIP Martagona, de Melide.

CEIP Plurilingüe de Artes, de Ribeira.

CEIP Barrié de la Maza, de Santa Comba.

CEIP Plurilingüe La Salle, de Santiago de Compostela.

CEIP de Caión, de Laracha.

Pola provincia de Ourense:

CPR Plurilingüe Divina Pastora, de Ourense

CPR Plurilingüe Divina Pastora, de O Barco de Valdeorras

CEIP Plurilingüe Condesa de Fenosa, de O Barco de Valdeorras

Pola provincia de Lugo: