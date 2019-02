Ante un caso de violencia de xénero ou acoso escolar, denuncia sempre

Charla do Plan Director da Garda Civil no CEIP Cruceiro Vilalonga de Sanxenxo © Guardia Civil

Se protagonizas ou es testemuña dun caso de acoso escolar ou de violencia de xénero, non o permitas. E denuncia sempre. Dá igual a idade que teñas ou as túas circunstancias persoais.

Esta mensaxe calou este martes entre o alumnado de quinto e sexto curso de educación primaria do colexio Cruceiro de Vilalonga, en Sanxenxo. Un total de 60 escolares acudiron a dúas charlas impartidas pola Garda Civil no marco do Plan Director para a convivencia e mellora da seguridade nos centros educativos e as súas contornas e, segundo os axentes encargados da actividade, mostráronse moi receptivos e participativos.

"Cando lles falamos de algo novo, interesáronse moito. Hoxe preguntaron moito", asegurou ao remate da actividade a axente Josefa Vázquez Martínez, do posto da Garda Civil do Grove e que xa acumula seis anos de experiencia impartindo este tipo de charlas. Nesta ocasión, centrouse na violencia de xénero e o seu compañeiro Joaquín David Santos Fariña, no acoso escolar.

En relación co acoso escolar, a intervención dos gardas detallou quen son os actores habituais deste tipo de situacións e en concienciar tanto aos acosadores como aos acosados para conseguir actitudes que freen este grave problema que está a afectar á convivencia de moitos centros educativos.

A mensaxe dirixida aos escolares que exercen o acoso foi "que se dean conta de que non deben facer o que non lles gustaría que lles fixesen a eles" e que "se poñan no lugar das outras persoas", pois moitas destas situacións de abuso de superioridade ou imposición acábanse no momento en que a persoa que as protagoniza ponse no lugar do outro. Ademais, realizáronlles unha seria advertencia ao lembrarlles que este tipo de actitudes supoñen a comisión dun delito e aínda que sexan menores de idade, poden ter consecuencias.

En canto á violencia de xénero, o eixo da intervención é que "o primeiro é a igualdade", por iso é polo que se centren en trasladar ás mozas o convencemento de que "cando teñan unha relación, se ven que é toxica ou a parella empeza a controlar, o primeiro que teñen que facer é apartarse". No caso de que a situación de violencia física ou psicolóxica xa se estea producindo, "hai que denunciar".

Esta recomendación de denunciar sempre vai dirixida ás vítimas da violencia machista, pero tamén á súa contorna e a posibles testemuñas de episodios violentos. Para lograr que o alumnado tomase perspectiva, os axentes da Garda Civil mostráronlles un vídeo no que se produce un caso de violencia de xénero en presenza dun mozo que non reacciona e céntrase en mirar o seu teléfono. Fronte a esa pasividade -e pasotismo- o ensino do día foi clara: "un non se pode quedar mirando, pensando que non vai con eles, hai que denunciar".

O elevado nivel de participación do alumnado de Vilalonga mediuse pola cantidade de preguntas que trasladaron aos axentes. Entre outras cuestións, quixeron saber se nunha relación entre dúas mozas ou entre dous mozos existe violencia de xénero. A resposta foi negativa, pois tan só se pode cualificar de violencia de xénero a exercida dun mozo a unha moza, no resto das situacións fálase de violencia doméstica, que está igualmente perseguida polas forzas de seguridade e penada pola lei.