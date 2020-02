Charla do garda civil Javier Cancelas no CEIP Plurilingüe Montemogos de Bueu © Cristina Saiz Charla do garda civil Javier Cancelas no CEIP Plurilingüe Montemogos de Bueu © Cristina Saiz Charla do garda civil Javier Cancelas no CEIP Plurilingüe Montemogos de Bueu © Cristina Saiz

- Que pasa con Instagram? Como podo saber se o meu fillo o usa ben? Podo controlarllo?

Se vostede ten un fillo adolescente ou preadolescente, de seguro compartirá esta preocupación cunha nai que este martes acudiu á charla impartida no CEIP Plurilingüe Montemogos de Bueu polo garda civil Javier Cancelas. Tras escoitar atentamente a hora de intervención, a muller levantou a man e formulou a dúbida sobre como afrontar ese momento en que o seu fillo abre unha conta nesta rede social e o resto de nais e pais presentes na sala asentiron, expectantes á resposta do especialista que leva xa anos impartindo conferencias entre escolares, familias e profesores de colexios de toda a provincia no marco do Plan Director para a Convivencia e Mellora da Seguridade nos Centros Educativos e as súas Contornas.

"Como pais, non só podemos, senón que temos a obriga de controlar as redes sociais dos nosos fillos", respondeulle o garda. E profundou na explicación: "Temos que saber que a lei non só nos di que temos que protexer aos nosos fillos, senón que temos a obrigación. E, para protexelo, non cabe dúbida que temos que ter un control absoluto sobre todo o que utilice".

Ademais, pon o foco sobre unha circunstancia: os pais serán os responsables dos seus erros; se un neno comete un delito a través de Internet, o responsable civil vai ser o pai. No uso de Instagram en particular, débese exercer ese control xa pola propia seguridade do pai.

Durante a charla, Javier Cancelas alertou aos pais de que adultos e menores están a facilitar, moitas veces sen ser conscientes, unha serie de datos que nos converte en potenciais vítimas dun delito. Así, nos metadatos dunha foto ou de material que compartimos a través de Internet "estamos a achegar información valiosísima a xente se quere cometer un delito contra vós". Contámoslle onde vivimos, como localizarnos...

A intervención resultou moi didáctica para os familiares presentes, pois Javier explicoullo con exemplos reais. En relación con esa información facilitada por Internet, aconsella que se teña en conta a recomendación que adoita facerse aos fillos cando, por exemplo, se lles di que non comenten a ninguén canto diñeiro gaña a familia ou o seu nivel de vida ou se estará en caso ou se ausentará. Entón, "non permitamos tampouco que se publique na internet".

Esa didáctica da que tira Javier reinou en toda a intervención e quixo traducila nunha recomendación central para todas as familias, independentemente da idade dos seus fillos. "O gran consello é que cos nenos se actúe na internet exactamente igual que educamos aos nosos fillos para estar nun parque público: se no parque non lles deixas falar con descoñecidos, non lle deixas xogar ata altas horas ou non lle permites que insulte a unha nena, na internet tampouco", indicou.

Así, o garda civil alertou aos pais dos perigos do uso do teléfono móbil ou das novas tecnoloxías sen control paterno, pois "estamos a expoñer ao neno a todos os riscos que conleva o universo do Internet e sen saber que co que fai pode estar a facer moito dano".

En relación, por exemplo, coa linguaxe utilizada na internet fai fincapé nos insultos a través dunha rede social, tanto en relación co denominado ciberbullying e as consecuencias para as súas vítimas como desde o punto de vista de que un menor pode estar a cometer un delito se ser consciente diso, xa que aínda que lle pareza algo anónimo e que este protexido porque actúa entre as catro paredes de casa, está exposto na Rede.

A actividade, bautizada 'Usos das novas tecnoloxías e os seus riscos' xa se impartiu a semana pasada en leste mesmo colexio aos escolares e este martes tocoulle a quenda ás familias e o profesorado. No caso desta segunda intervención, Javier Cancelas empezou indicando que existen leis que poden vir moi ben ás familias, tales como a Lei de protección de datos ou a Lei sobre servizos de pago e outras medidas urxentes en materia financeira, ambas as de decembro e novembro de 2018.

Ao termo da intervención, as familias valoraron moi positivamente o seu contido. Unha nai cun escolar de 11 anos neste centro destacou que lle resultou moi interesante porque "non somos conscientes dos perigos que teñen para os nosos fillos as novas tecnoloxías" mentres que a outra con pequenos de 3 e 5 parécelle que estas iniciativas son positivas porque "descoñecemos moitísimo toda esa información" e recibila "é unha maneira tamén de nós coñecer e poder axudar aos nosos fillos, que se non están perdidos".

Unha das dúbidas que asalta a todo pai ou nai é a que idade se debe dar acceso aos menores ás novas tecnoloxías e Javier resolveulla. No caso da tableta ou o computador, cando vexan que o neno estean preparados para interactuar, sempre con control paterno e límites en canto ao seu uso. Se se fala dun teléfono móbil, non é recomendable ata os 18 anos. Este garda civil pregúntase se un menor necesita unha rede social aos 14 anos, ou comunicarse por WhatsApp cando aínda está no colexio. A súa resposta é "non".

En caso que finalmente o neno teña ese acceso a un móbil ou se conecte a Internet, recomenda que se lle explique claramente a realidade e os seus riscos e se lle aclaren cuestións como, por exemplo, que "se lle envían unha foto e el a comparte, comete un delito, está a converterse en delincuente" ou que extreme as precaucións á hora de conectarse a unha rede wi-fi.

O "grave problema" hoxe en día é, para este axente, o pouco tempo que as familias pasan cos seus fillos e a falta de formación para un uso responsable das novas tecnoloxías, que están a xerar problemas de adiccións xa desde moi curta idade. Neste sentido, dá un último consello: se un neno ten desinterese por todo o que non sexa o teléfono, hai que ensinarlle a controlarse para que non sexa un adicto, pois pódese estar a crear a unha persoa con ludopatía.