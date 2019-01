Envían a prisión ao home que disparou á súa ex parella, atrincheirouse na súa casa do Grove e pegouse dous tiros

Case dous meses despois de disparar á súa ex muller e atrincheirarse na súa casa do Grove, na que logo se pegou dous tiros, José Antonio P. F. recibiu este xoves a alta médica e puido finalmente pasar a disposición xudicial polas súas accións enmarcadas no ámbito da violencia de xénero. O xuíz acordou envialo a prisión.

José Antonio P. F. ingresou no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo o pasado 5 de decembro tras deixar á súa muller gravemente ferida e pegarse el os dous tiros e desde entón permanecía custodiado, pero aínda non fora detido legalmente. Segundo confirmaron fontes policiais e xudiciais, este xoves 31 finalmente puido ser arrestado ao recibir a alta médica.

Unha vez confirmada a súa alta, a Garda Civil procedeu á súa detención e foi trasladado aos xulgados de Cambados, onde chegou e saíu en ambulancia. Debía comparecer ante o titular do Xulgado de Instrución número 3, especializado en delitos de violencia de xénero e que leva esta causa desde o mesmo día dos feitos. Unha vez no xulgado, acolleuse ao seu dereito a non declarar.

O xuíz acordou ditar unha orde de ingreso en prisión provisional comunicada e sen fianza como investigado por un delito de homicidio en grao de tentativa por tentar matar a tiros á súa muller e doutro de quebrantamento de condena porque un xulgado decretara o 28 de agosto anterior, máis de tres meses antes dos feitos, unha orde de afastamento que lle impedía achegarse a ela por un episodio previo de violencia de xénero.

Tras esa orde de afastamento, el regresara a Ourense, de onde era natural, e ela cambiara a fechadura do que fora o domicilio familiar da parella, no que residía, así como o número de teléfono, pero el logrou volver entrar en casa e alí produciuse a brutal agresión na que resultou ferida no pescozo e a cabeza e tivo que ser trasladada ao hospital, aínda que recibiu o alta dous días despois.