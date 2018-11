Dous millóns de euros para darlle "calidez" a Loureiro Crespo e humanizar os seus espazos públicos

Rúa Loureiro Crespo, Pontevedra © Mónica Patxot Proxecto de reforma integral de Loureiro Crespo © Concello de Pontevedra Rúa Loureiro Crespo, Pontevedra © Mónica Patxot Rúa Loureiro Crespo, Pontevedra © Mónica Patxot Rúa Loureiro Crespo, Pontevedra © Mónica Patxot

É a quenda de Loureiro Crespo. O goberno municipal acometerá en 2019 a reforma integral desta rúa, unha das principais vías de entrada á cidade de Pontevedra. Non será un proxecto menor, xa que o investimento rozará os dous millóns de euros.

Trátase dun proxecto "extraordinario". Así o cualificou o concelleiro de Obras, Demetrio Gómez, que explicou que está deseñado para dar "calidez" e calidade urbana a un barrio "duro", construído nos anos 60 e 80 "sen respecto algún" polo espazo público.

Esta zona da cidade, sinalou o edil, necesitaba "moito traballo nela". Por iso é polo que o estudo de arquitectura que redactou o proxecto, Rodríguez e Rivoira, tivesen que planificar este espazo de maneira integral.

A reforma, que se presentou este venres, aplicará en todo Loureiro Crespo os estándares urbanos que hai en toda Pontevedra, dando preferencia ao tránsito peonil, reforzando a seguridade viaria e apostando por unha maior convivencia nos espazos públicos dun barrio cunha "alta densidade" de poboación e con moita actividade comercial.

Ademais, tívose en conta que ambos os extremos -o inicio da Avenida de Lugo e a nova Praza do Hospital- xa están reformados e, por tanto, había que buscar unha solución de continuidade; e que a rúa debía quedar adaptada para o paso dos tradicionais desfiles de Reis Magos ou os entroidos.

Demetrio Gómez destacou que o proxecto "resolve moi ben" as zonas de transición e dá un "salto moi importante" nas solucións adaptadas para reforzar o carácter peonil, cun tratamento "magnífico" tanto nos materiais que se empregarán como no arboledo, con máis de 90 exemplares, que se plantarán en toda a rúa.

UN ÚNICO CARRIL DE CIRCULACIÓN

Loureiro Crespo, tras esta reforma, contará con beirarrúas de entre 4 e 7 metros, que estarán construídas en baldosa e cos bordos en granito, o que obrigará a reducir a circulación a un único carril, de 3.15 metros de ancho, que terá sentido de entrada á cidade desde a Avenida de Lugo.

Eliminaranse todos os aparcadoiros da marxe esquerda e, no lado dereito, pasarán a estar reservados para servizos. Ademais, renovarase toda a iluminación, o mobiliario urbano e as redes de abastecemento, saneamento, pluviais ou electricidade.

Esta reforma incluirá, doutra banda, unha solución inédita en Pontevedra. Para non interromper o tránsito peonil, as beirarrúas terán continuidade nos cruzamentos coas rúas perpendiculares e non quedarán interrompidas pola calzada.

Ademais, cada tramo terá un tratamento gradual e lixeiramente diferenciado do anterior. Así, ata a rotonda do 12 de novembro, plantaranse os mesmos árbores que na Avenida de Lugo; mentres que esta rotonda estará presidida por dous grandes exemplares de liquidámbar, marcando a "porta de entrada" ao seguinte tramo urbano.

No cruzamento con Casimiro Gómez, rúa que tamén pasará a ter un só carril de circulación -neste caso de baixada cara Fernando Olmedo e A Seca-, crearase un espazo en granito que contará con outros tres árbores, neste caso bidueiros.

A reforma complétase co tramo ata a Praza do Hospital e, nese ámbito, a beirarrúa da marxe dereita replicará o aspecto desta praza, con laxa vulcano, mantendo a parada de taxis na zona e plantando árbores tipo quercus, cunha tonalidade similar aos que se poñerán en toda a rúa.

Toda esta combinación de solucións permitirá, destaca o goberno municipal, que Loureiro Crespo convértase nun espazo "completamente distinto" ao resto da cidade e teña unha " personalidade propia".

O proxecto está redactado pero, segundo Demetrio Gómez, "non está pechado". Nos próximos días entregarase aos grupos da oposición e, o día 19, manterase unha reunión coas asociacións de veciños da Parda e Travesía da Eiriña.

Tamén se convocará aos comerciantes, aos taxistas e realizarase unha asemblea aberta a todos os veciños para que poidan realizar suxestións. Todo iso para que, antes de final de ano, haxa unha proposta definitiva para que a obra poida saír a contratación.