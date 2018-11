A Xunta actualiza a autorización ambiental a ENCE con condicións mais restritivas

Alberto Núñez Feijóo, presidente da Xunta de Galicia © Xunta de Galicia

O Diario Oficial de Galicia (DOG) deste luns fai pública a revisión da autorización ambiental integrada (AAI) á fábrica de Ence en Lourizán, é dicir, non se trata dunha nova autorización ambiental, senón que se actualiza a AAI coa que xa contaba a fábrica desde o 30 de abril de 2008.

Esta resolución da dirección xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático da Xunta de Galicia tamén rexeita as alegacións presentadas polo Concello de Pontevedra e distintos colectivos como a Asociación pola defensa da Ría (APDR), a Confraría de Pescadores de Lourizán e Marea Pontevedra.

A nova autorización ambiental da fábrica de Ence ten unha validez de catro anos adáptase a novos parámetros de emisións "máis restritivos" que os fixados en 2014 pola Comisión Europea.

Esta autorización fixa diversos prazos para que a empresa poña en funcionamento diversas melloras técnicas que reduzan a contaminación.

Así, a Xunta esixe que antes do 1 de abril de 2019, as augas pluviais do complexo sexan vertidas tras o seu tratamento lonxe da costa a través do emisario submarino da depuradora dos Praceres. E para as augas residuais antes do 1 de decembro de 2019.

Igualmente, a autorización establece diversos prazos de revisión periódica das emisións contaminantes da fábrica e obriga a instalar un novo punto de control da contaminación en Campelo.

EN MAREA PIDE REVISAR A PRÓRROGA



O voceiro de En Marea, Luis Vilares fixo unha chamada de atención ao goberno español lembrando que pode propor unha revisión de oficio da concesión do goberno de Mariano Rajoy á fábrica de ENCE "xa que existen sospeitas fundadas de que se foi un acto nulo de pleno dereito polo que podería dar lugar a nulidade da decisión tomada".

"Ese mecanismo pode ser activado en calquera momento e aínda estamos en prazo. Queremos que se acabe canto antes coa especulación de ENCE e a contaminación na ría" concluíu o voceiro de En Marea.