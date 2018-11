Outubro deixa 2.451 parados máis na provincia

O número inscritos no servizo de emprego público (SEPE) subiu en 2.451 persoas durante o mes de outubro en Pontevedra.

Esta cifra supón un aumento do paro no 3,81% no último mes, ata facer un total de 66.712 desempregados na provincia.

Con todo, estes datos contrastan coa comparativa anual, na que Pontevedra é a provincia galega na que máis descendeu o número de demandantes de emprego, un 10,21% (7.589 persoas) durante os últimos 12 meses.

En canto aos números a nivel autonómico, o paro subiu en Galicia durante o mes de outubro en 3.424 persoas (un 2,06%), o que deixa en 169.744 as rexistradas nas oficinas de emprego.

A taxa interanual na comunidade descendeu un 8,69% con respecto a outubro de 2017, o que supón 16.159 demandantes de emprego menos que hai un ano.