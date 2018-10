Setembro acabou con 260 novos parados na provincia

Traballador en Pontevedra © Mónica Patxot

O número de parados rexistrados nas oficinas dos Servizos Públicos de Emprego da provincia de Pontevedra subiu en setembro en 260 persoas en relación co mes anterior, un incremento que segue a tónica xeral do resto de España e Galicia e que adoita reproducirse cada mes de setembro, dado o fin do emprego estacional relacionado co turismo.

Os novos 260 parados da provincia supoñen un incremento porcentual do 0,41 por cento con respecto a un mes antes e sitúan a cifra total de parados rexistrados na provincia en 64.261 persoas.

En termos desestacionalizados, o paro descendeu en 8.937 persoas con respecto a un ano antes. Respecto de setembro de 2017 o paro reduciuse nun 12,21 por cento, o maior descenso das provincias galegas. En Galicia setembro pechouse con 166.320 persoas demandantes de emprego, 1.896 máis que en agosto, pero 17.737 menos que un ano antes.

Por provincias, na Coruña o descenso interanual foi de -7,86 por cento, en Lugo situouse en -7,55 por cento e en Ourense en -8,55. A nivel autonómico, o descenso foi do -9,64 por cento.

A nivel estatal, o número de parados rexistrados nas oficinas dos Servizos Públicos de Emprego subiu en setembro en 20.441 persoas en relación co mes anterior. Esta cifra é inferior á do ano pasado, que rexistrou un aumento de 27.858 persoas.

En termos desestacionalizados, o paro descendeu en 19.398 persoas. Respecto de setembro de 2017 o paro reduciuse en 207.673 persoas, o que sitúa o nivel de baixada interanual en (-6,09%). Así, a cifra total de parados rexistrados é de 3.202.509.

A nivel estatal, o número total de contratos rexistrados durante o mes de setembro foi de 1.952.397, o que supón un descenso de 40.870 (-2,05) sobre o mesmo mes do ano 2017. Pola súa banda, a contratación acumulada nos nove primeiros meses de 2018 alcanzou a cifra de 16.471.425, o que supón 472.661 contratos máis, un (2,95%) que en igual período do ano anterior.