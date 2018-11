Cuntis obtén unha axuda de 312.500 euros para reinserción laboral

O Concello de Cuntis resultou beneficiario dunha axuda de 312.500 euros destinados a reinserción laboral de diversos colectivos de persoas desempregadas. É o terceiro proxecto destas características que xestiona o Centro de Formación Ocupacional da Ran que nesta convocatoria abarca o ámbito dos Concellos de Cuntis, Caldas de Reis, Barro e Portas.

Nas anteriores convocatorias cumpríronse os obxectivos marcados superando amplamente o número de persoas desempregadas que tiñan que ser colocadas, recibindo unha importante acollida entre os participantes.

O goberno local esta satisfeito co traballo realizado polos técnicos do Centro de Formación Ocupacional da Ran que supón un impulso ás políticas de emprego tanto no propio municipio como nos Concellos limítrofes.

Devandito programa foi concedido pola Consellería de Economía, Emprego e Industria con fondos finalistas do Ministerio de Emprego e Seguridade Social.