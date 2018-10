O Goberno destaca o papel "fundamental" que terá a Brilat no Líbano

O delegado do Goberno en Galicia, Javier Losada, destacou o papel "fundamental" que desempeñarán no Líbano os 700 militares da Brilat que, a partir do mes de novembro, integrarán as forzas de paz da ONU no país asiático.

Nunha visita á base militar da Brilat en Pontevedra, Losada desexou que os soldados desta brigada galega teñan "éxito" na súa misión de vixilancia, observación e mediación na Liña Azul do Líbano.

A partir de novembro, os efectivos da Brilat formarán parte das forzas de paz da ONU no país, en concreto, na denominada Liña Azul, unha área fronteiriza entre o Líbano e Israel, onde España é responsable do sector este, o máis complexo e inestable.

A misión está vinculada a pacificar a área, para o que os militares españois centraranse en labores de vixilancia, observación e mediación para evitar enfrontamentos.

Para iso, os membros desta unidade, que está despregada en Asturias, Pontevedra e Valladolid, preparáronse preparando en Zaragoza.

O delegado do Goberno en Galicia, que se interesou polos detalles desta misión internacional, reiterou que a Brilat é unha unidade "cohesionada, moderna, operativa e con persoal de acreditada competencia", como demostraron en anteriores misións fose do territorio nacional en Bosnia- Herzegovina, Kósovo, Afganistán ou Paquistán.

Ademais do seu labor no Líbano, a Brilat tamén afronta en novembro un despregamento en Mali, onde tamén desenvolverá funcións vinculadas á pacificación dun territorio africano que estivo en conflito entre 2012 e 2015.