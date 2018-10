A Xunta, "sorprendida" polo "cambio de postura" de Pontevedra coa depuradora

Ethel Vázquez e Miguel Anxo Fernández Lores © Mónica Patxot

O rexeitamento unánime expresado pola corporación municipal de Pontevedra á ampliación da depuradora dos Praceres causou estrañeza na Xunta de Galicia. Aseguran estar "sorprendidos", especialmente polo "cambio de postura" do goberno municipal.

Desde a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, da que depende agora Augas de Galicia, sinalan que despois de tres anos sentado coa Xunta na mesa para o saneamento da ría, o Concello de Pontevedra manifesta "por primeira vez" a súa oposición á ampliación da EDAR.

O saneamento da ría de Pontevedra é "imprescindible", recordan na Xunta, por razóns "legais, ambientais e marisqueiras" e, engaden, é "inaprazable" ante as multas millonarias impostas pola Unión Europea ante a mala calidade das augas da ría.

Ao opoñerse á ampliación da depuradora de Praceres "sen ofrecer alternativas", explican desde o goberno galego, o Concello "está a pedir que non se sanee a ría" e lamentan que esta oposición non veña acompañada dun compromiso de mellora da rede de saneamento de xestión municipal, "cuxo estado deficiente inflúe de forma notable no estado das augas da ría".

Tras subliñar que Pontevedra é a única das grandes cidades de Galicia que non xestiona a depuración das augas, a Xunta amosa a súa esperanza de que, cando menos, a postura do Concello sexa a de facilitar o saneamento da ría "desde unha colaboración construtiva" e que non se dediquen a "entorpecer" o proxecto.

O goberno galego avanza que seguirá "apostando polo diálogo" e, neste sentido, convocará proximamente a mesa de traballo polo saneamento da ría de Pontevedra, na que agarda que o Concello de Pontevedra presente unha "alternativa concreta e viable" para a localización da depuradora.

"No caso de non dispor dunha alternativa, agardamos a colaboración do Concello de Pontevedra para o deseño do proxecto de ampliación que teña menor impacto", engaden desde a Xunta, que recorda que o plan de saneamento da ría é un proxecto "participativo" no que as achegas de todos os implicados son "partes fundamentais" do deseño das actuacións.