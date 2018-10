Representantes veciñais de Lourizán preguntarán a Maica Larriba que pensa o Goberno da ampliación da depuradora

EDAR de Praceres © Viaqua Maica Larriba, subdelegada do Goberno en Pontevedra © Mónica Patxot

A Plataforma Non á Ampliación da Depuradora de Praceres manterá un encontro esta semana coa subdelegada do Goberno, Maica Larriba, para coñecer cal é a posición do Goberno central en relación ao proxecto de ampliación das instalacións da depuradora de Pontevedra. Preguntarán tamén pola concesión do Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) por parte de Costas a este proxecto.

Maica Larriba mostrou o seu interese por esta reunión na que tamén lle trasladarán preguntas en relación co proxecto do emisario submarino, que prevé unha estación de bombeo neste espazo afectado de dominio público.

Os representantes veciñais mantéñense, ademais, á espera dunha resposta por parte dos máximos responsables das confrarías do fondo da Ría de Pontevedra. Este encontro será para aclarar posturas. Os veciños queren saber as causas que levaron aos representantes do marisqueo cambiasen de postura respecto da ampliación da depuradora. Afirman que hai dous anos mantiñan o seu mesma postura de oposición ao proxecto e, con todo, cambiaron de opinión, segundo a Plataforma. Indican nun comunicado que se temen que desde Augas de Galicia se lles "venda" a idea de que é a única alternativa posible para lograr o saneamento da ría.

Desde a Plataforma entenden que é necesario buscar alternativas para liquidar o problema do saneamento da ría pontevedresa e sinalan que a oposición plenaria do Concello de Pontevedra e a que entenden como "previsible negativa" da Dirección Xeral de Costas a autorizar a concesión do Dominio Público Marítimo Terrestre abre a porta a outras opcións.

Entenden que é necesario estudar a creación de depuradoras en Marín e Poio. No caso deste último municipio sinalan que a falta de saneamento provoca que as augas residuais de parte deste concello terminen na ría.

Por último, os veciños cren que imprescindible sentar a todos os implicados na mesa do saneamento para buscar unha solución conxunta e consensuada. Piden a responsabilidade de todos os Concellos afectados para que non recaia todo o problema no de Pontevedra.