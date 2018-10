O Goberno, disposto a participar nunha "mesa de diálogo" polo traslado de Ence

O Goberno mostrou a súa "disposición favorable" a participar nunha "mesa de diálogo" que estude o posible traslado de Ence da ría de Pontevedra. Así o asegurou o director xeral de Asuntos Económicos do Gabinete de Presidencia, Manuel de la Rocha, nunha carta remitida nos últimos días ao PSOE local.

Na misiva, o executivo de Pedro Sánchez explica que este diálogo débese establecer atendendo ás necesidades sociais e ambientais de Pontevedra e ao mantemento dos postos de traballo que a compañía pasteira xera na comarca.

Este documento, desvelado polo portavoz socialista en Pontevedra, Tino Fernández, foi o argumento esgrimido no pleno municipal para esixirlle ao alcalde que "levante o teléfono" e convoque esta mesa de negociación. "Agora tócalle a vostede mover ficha. Xa non lle quedan escusas", reclamou a Miguel Anxo Fernández Lores.

O edil do PSOE sinalou que os socialistas "non vamos de farol" e instou ao alcalde a "non pechar a porta que se abre", aínda recoñecendo que unha saída negociada a esta situación é "case imposible". Iso si, considera que "non podemos deixar de intentalo", ao ser a "misión máis importante" á que o goberno municipal enfróntase "en dezanove anos de mandato".

Tino Fernández explicou que "estar detrás dunha pancarta é moi cómodo", pero subliñou que a Lores como alcalde "se lle esixe un pouco máis", polo que lle instou a "esgotar as posibilidades", especialmente agora que por "primeira vez" o Goberno mostra de maneira "explícita" a súa vontade para negociar un traslado.

Así, os socialistas instaron a acabar coa "pasividade" do goberno municipal con respecto a este asunto, xa que "non vale só con vivir contra Ence" senón que as administracións deben ir "máis lonxe" e deixar de "descualificar sen argumentos" a quen propón unha posible solución á situación da fábrica na ría pontevedresa.

LORES REXEITA LIDERAR ESTE DIÁLOGO

O alcalde de Pontevedra, con todo, rexeitou impulsar esta mesa de negociación, unha iniciativa coa que, segundo denunciou, os socialistas tratan de ocultar o "cabreo, disgusto e frustración" ante a " traizón" de Pedro Sánchez, que tras prometer nun mitin celebrado en Pontevedra anular a prórroga a Ence se chegaba a ser presidente, "non vai a mover un dedo".

O PSOE, destacou Fernández Lores, ten un "grave problema interno" por este compromiso, xa que Sánchez "se vino arriba" anunciando a saída de Ence da ría e, agora que chegou á Moncloa, "chocou coa crúa realidade" permitindo a consolidación do complexo industrial de Lourizán.

De aí explícase, engadiu, que os socialistas "saian por peteneiras" cunha proposta "repetida e fracasada", xa que lembrou Lores, é a segunda vez que propoñen unha mesa de diálogo como esta, tras o intento do entón candidato á Xunta, Emilio Pérez Touriño, en 2004 "en condicións máis favorables que as actuais" e que quedou "nun mero anuncio".

Con este plan, que o rexedor enmarcou no "funambulismo político", Lores entende que o PSOE "busca botarlle o morto a outro", tratando de atopar un "chivo expiatorio" sobre un tema "que tedes que resolver vós", ao carecer a administración municipal de competencias nin recursos económicos para abordar un posible traslado.

A "única posibilidade" de sacar a Ence da ría, subliñou o alcalde, "pasa por anular a prórroga", algo que lembrou " só pode facer o Estado". O resto, dixo, é "sacar a lingua a paseo". Unha posible negociación para recolocar a Ence noutro sitio só se estudaría, terminou asegurando, despois de revogar a "traizón" de Mariano Rajoy a Pontevedra.