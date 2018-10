O pleno descarta habilitar un "mini Gaiás" no antigo edificio de Facenda

Antiga delegación de Facenda © Mónica Patxot Tomás Abeigón e Rafa Domínguez, no pleno municipal © Mónica Patxot César Mosquera, no pleno municipal © Mónica Patxot Os concelleiros do PSOE, no pleno © Mónica Patxot María Rey, no pleno municipal © Mónica Patxot

A antiga delegación de Facenda, no edificio de San Francisco, non acollerá un futuro clúster cultural de Pontevedra, como solicitaba o Partido Popular. A súa moción, presentada no pleno municipal deste martes, apenas atopou eco no resto de partidos, que chegaron a cualificar este proxecto como un "mini Gaiás" de xestión "inasumible".

O portavoz do PP, Rafa Domínguez, defendeu que este proxecto permitiría crear un espazo no que acoller todos os sectores involucrados en Pontevedra no ámbito cultural. A formación deste clúster, engadiu, serviría como elemento catalizador para que o sector potencia a súa capacidade para xerar actividade económica.

Tras reclamar ao goberno municipal que liderase esta iniciativa, Domínguez reiterou que o edificio podería acoller unha biblioteca municipal especializada en literatura infantil e xuvenil, en literatura galega e no cómic para nenos e adultos.

Ademais, propuxo habilitar salas de exposicións, salas para o estudo, un salón de actos ou un centro interxeracional e inclusivo no que desenvolver múltiples actividades e reservar espazo para albergar os arquivos municipal, provincial e histórico.

O vetusto edificio é, segundo o edil do PP, "perfectamente adecuado" e cumpre cos "mínimos" requiridos para unha iniciativa deste tipo. Tería, a este respecto, un nome "significativo": o de Alexandre Bóveda.

O edil do BNG, César Mosquera, ironizou con que "en cada campaña electoral" o PP propón unha actuación diferente con este edificio, que chegou a ser suxerido para ser sede do Concello, agrupar os arquivos históricos, integrarse no Museo como centro de investigación ou "mesmo para un hotelito".

Para acoller todo o proposto polo PP, dixo, sería necesario seis veces máis espazo do que ten o edificio, duns 5.500 metros cadrados, así como un investimento próximo aos 50 millóns de euros, polo que os nacionalistas rexeitaron esta iniciativa. Tamén o fixo Marea, que aproveitou para criticar os recortes da Xunta en materia cultural.

Os socialistas sumáronse ao rexeitamento a esta moción, ao considerala un "derroche económico" e entender que para "dar pulo" ao sector cultural de Pontevedra "non é necesario" ningún edificio, ao existir na cidade "suficientes continentes".

OUTRAS MOCIÓNS

Cidadáns, pola súa banda, viu aprobadas as dúas mocións que presentaron para levar a cabo senllas campañas a fin de sensibilizar aos veciños do municipio sobre a recollida de excrementos caninos e sobre o coidado do mobiliario urbano; mentres que Marea non logrou o respaldo da corporación para un comedor escolar no instituto Sánchez Cantón.

O pleno aprobou, pola súa banda, unha moción do PP para instar á Deputación á retirada dos catro lombos que se instalarán nos accesos a Príncipe Felipe, aínda que Mosquera xa anunciou que esta medida non terá efecto algún, xa que o proxecto data de 2015 e non se presentou alegación algunha durante a súa tramitación.