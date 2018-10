Cervexa, salchichas, motos e concertos, volve a OktoberFest a Campelo

A Festa da Cervexa, organizada pola Asociación Deportiva Cultural Campelo, regresa esta semana a Poio na véspera do festivo Día do Pilar.

Arrinca este xoves na praza da Granxa de Campelo a sexta edición a OktoberFest que trae un cartel musical encabezado por Dakidarría que actuará en acústico o día 11, será a media noite, despois do concerto dos noienses Monoulious DOP.

A música continúa o venres con Pablo Balseiro e Os Cascarillas, mentres que o sábado será a quenda de Gin Toni’s e Terapia de Grupo. Nas tres xornadas un DJ será o encargado de pechar musicalmente a festa.

Do mesmo xeito que en edicións anteriores a organización habilitará autobuses gratuítos que realizarán paradas na contorna da capela de San Roque de Pontevedra, Pazo Ferreirós, A Seara e Combarro. Terán saída cada 30 minutos, desde as 21 horas e ata as 3 da madrugada.

A festa contará con actividades para nenos, a chamada OktoberKids, que inclúe un servizo de gardería durante as tres xornadas e a actuación dun mago, un taller de pintura e xogos populares.

O sábado 13 terá lugar a segunda Quedada Moto Custom.

Na presentación da OktoberFest, na que participaron a concelleira de deportes, Marga Caldas e o deputado de cultura e lingua, Xosé Leal, os representantes da Asociación Deportiva Cultural Campelo explicaron que este ano cambiaron de provedor de cervexa, que agora é Paulaner. Teñen unha previsión de despachar 1.700 litros de loura, 800 de torrada e 300 de trigo. Ademais servirán unha Guinness nitroxenada.

Para acompañar prepararanse 1.500 unidades de salchichas, tamaños XL e normais, e uns 300 codillos.