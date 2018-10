O Grove, listo para servir o mellor marisco do mundo

O Grove xa ten todo listo para comezar a servir, a partir deste xoves 4 de outubro, a súa oferta gastronómica máis suculenta: o marisco. Serán once días -ata o 15 de outubro- na que veciños e visitantes deixaranse seducir polos saborosos produtos do mar.

A Festa do Marisco, que chega á súa edición número 55, é un evento declarado como festa de interese turístico nacional e busca xuntar os dous alicerces básicos da economía do municipio do Grove: o turismo e a pesca.

A inauguración oficial, ás 19.30 horas, permitirá a apertura das carpas de degustación situadas na zona portuaria do Corgo e que estarán habilitadas para dar para comer a unhas 8.000 persoas simultaneamente.

Un ano máis, os asistentes poderán degustar o mellor marisco do mundo, o que sae das augas da ría de Arousa, a prezos populares. A gran novidade este ano é a incorporación ao menú do cangrexo real -entre 15 e 30 euros-, que substitúe á sepia en tinta con arroz.

Case todos os prezos mantéñense invariables, salvo o polbo e as recoiro que aumentan o seu custo lixeiramente, por motivos de mercado.

Así, haberá ameixas á mariñeira (9 euros), ameixas ao natural (8,50 euros), arroz de marisco (6 euros), berberechos (6 euros), camaróns (10 euros), croquetas de marisco (5,10 euros), fideos mariñeiros (5,50 euros), mexillóns en salsa ou vinagreta (4,20 euros), mexillóns tigre (5,10 euros), mexillóns ao vapor (4,20 euros) ou navallas á prancha (7,50 euros).

Ofrecerase tamén nécora (8 euros), ostra ao natural (5,50 euros), ostra en salsa de albariño (5,50 euros), percebes (10 euros), polbo á galega (entre 11,50 e 14,90 euros), rodaballo á prancha (6,50 euros), vieira ao forno (5 euros) ou zamburiñas á prancha (7,50). Haberá ademais empanada de atún, mexillóns, polbo e zamburiñas (entre 3,50 e 5,50 euros por ración).

A venda de tickets realizarase de 12.00 a 16.30 horas e de 19.00 a 22.30 horas de luns a venres, mentres que sábados, domingos e o festivo do 12 de outubro, Día do Pilar, abrirá de 11.30 a 17.00 horas e de 19.00 a 23.00 horas. As cociñas pecharán sempre media hora despois de que o fagan as caixas.

A programación da 55 edición da Festa do Marisco, que se pode consultar a través da web de Turismo do Grove, inclúe numerosas actividades paralelas.

As que máis público atraerán, sen dúbida, son os denominados Concertos do Marisco que, a partir do venres 5 de outubro coa actuación de Morgan e Freedonia, traerán ao Grove a The Charlatans, Australian Blonde e Pardo (6 de outubro), C. Tangana e Banana Bahía (7 de outubro) ou Sés, Mercedes Peón e Sonia Lebedinsky (11 de outubro).

As últimas citas serán con Bad Gyal, Muchachito e Manu TF DJ (12 de outubro) e Eagle Eye Cherry, Sexy Sadie e Los Árboles (13 de outubro).