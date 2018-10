Martín Berasategui, premio nacional de gastronomía tradicional Lola Torres

O cociñeiro vasco Martín Berasategui © Martín Berasategui

Un dos cociñeiros máis recoñecidos do panorama nacional, Martín Berasategui, engade un novo premio á súa prolífica traxectoria. Trátase do premio de gastronomía tradicional Lola Torres, que se concede cada ano coincidindo coa Festa do Marisco do Grove.

O chef vasco foi elixido polo xurado entre as 139 propostas presentadas, a maioría de Euskadi, Madrid e Andalucía, ademais de tres chegadas desde Portugal.

O xurado destacou que Berasategui "é un innovador da cociña vasca, española e mundial" e dentro da súa innovación significouse "por manter a esencia da cociña tradicional sendo un gran coñecedor da mesma e de todos os produtos base de calquera cociña".

O traballo deste cociñeiro, que dirixe a día de hoxe catorce restaurantes e conta con oito Estrelas Michelín, caracterízase "pola creatividade, a invención, o profundo entendemento dos sabores e o gran respecto polos ingredientes", segundo o xurado.

Outro dos méritos que o xurado resaltou é que os restaurantes que Martín Berasategui dirixe "son selo de calidade, con cartas nas que se respecta a cociña de raíz, as materias primas e os sabores de cada zona", mesturando tradición e innovación, "proporcionando aos clientes unha verdadeira experiencia gastronómica".

As cartas dos seus restaurantes, conclúe o fallo do xurado, representan a vangarda gastronómica tanto a nivel nacional como internacional, sen esquecerse dos sabores de outrora e en especial da cociña tradicional vasca.

Sendo o premio fallado no Grove, o xurado recoñeceu ademais o labor de divulgación de Martín Berasategui dos mariscos e peixes galegos que se serven nos seus restaurantes.

Para o cociñeiro vasco, "Galicia é un sinónimo de vangarda no que se refire á gastronomía, de suor, de loita, de perseveranza, de ambición sa na cociña e é a envexa de moitos cociñeiros do mundo pola contorna privilexiada e pola cantidade de grandes xoias na cesta da compra".

Este premio nacional de gastronomía tradicional leva o nome de Lola Torres en honra á cociñeira do Grove que se converteu nunha das referentes galegas da cociña tradicional nos anos da postguerra.

Con dezasete edicións ás súas costas, o premio xa foi outorgado a grandes referentes da cociña tradicional como Pedro Subijana, Montserrat Fontanet Sierra, nai dos propietarios do Restaurante Celler de Can Roca e propietaria do restaurante Can Roca; ou Juan Mari Arzak.