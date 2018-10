O treito peonil da rúa Oliva muda de aspecto

Obras de mantemento da rúa Oliva © Mónica Patxot

O 'zafarrancho' de obras de mantemento que, nas últimas semanas, alagan o centro urbano da cidade de Pontevedra chegou ao tramo peonil da rúa Oliva.

Estes traballos, previstos inicialmente para antes do verán, foran atrasados a petición dos comerciantes.

A rúa estaba visiblemente deteriorada e, sobre todo polas choivas do pasado inverno, gran parte das lousas acabaron movéndose ou rompendo.

Este tramo manterá a súa tradicional cor granate, aínda que o deseño variará lixeiramente xa que as lousas actuais están descatalogadas.

As obras consistirán na substitución de todo o paseo central da rúa, enmarcado nunha franxa de pedra, entre a praza da Peregrina e García Camba.

Os operarios da empresa EC Casas, adxudicataria do contrato de mantemento de espazos urbanos, xa valou a zona e comezou a demoler os primeiros pavimentos. A obra irase executando de maneira ordenada, para ir abrindo a rúa por tramos a medida que se vai colocando o novo lousado.

A mellora da rúa Oliva está incluída dentro do programa de mantemento dos espazos peonís da cidade, no marco do cal se foron desenvolvendo traballos noutros puntos como a praza de España, a praza de Ourense ou a porta de Trabancas.