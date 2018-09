Augas de Galicia promete consensuar cos veciños a ampliación da EDAR de Praceres

O director de Augas de Galicia, Roberto Rodríguez, comprometeuse a que a decisión definitiva sobre a ampliación da EDAR de Praceres, que incluirá a construción dunha nova depuradora, será "o máis consensuada posible".

Así o asegurou durante a xuntanza que mantivo con representantes da plataforma veciñal Non á ampliación da depuradora de Praceres, co fin de trasladarlles os últimos avances e toda a información actualizada sobre as alternativas que baralla a Xunta.

Rodríguez destacou que as estacións depuradoras de augas residuais son instalacións "imprescindibles" para o mantemento dunha ría "sa e produtiva", aínda que poida supoñer "certas incomodidades" para os veciños asentados na contorna.

Neste sentido, o director de Augas de Galicia aproveitou a xuntanza para subliñar que a participación da cidadanía na formulación deste tipo de proxectos é "imprescindible" para mitigar ao máximo a posible afección que poida causar na zona.

Roberto Rodríguez transmitiulles aos representantes do colectivo que o goberno galego será "o máis transparente e aberto posible" coa veciñanza de Pontevedra, para o que se mostrou disposto a escoitar as súas reivindicacións e animounos a participar activamente durante todo o proceso de tramitación.