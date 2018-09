Las Rías Baixas, promotoras dunha rede estatal de destinos turísticos intelixentes

O Goberno puxo os seus ollos, en materia turística, nas Rías Baixas. A Deputación de Pontevedra vén de ser escollida como entidade promotora dunha rede estatal de destinos turísticos intelixentes, que busca reforzar a experiencia dos visitantes a través da innovación e a sustentabilidade, segundo avanzou Carmela Silva.

Tras destacar o papel da Deputación na modernización tecnolóxica do sector turístico da provincia, do que forman parte o 13% das empresas de Pontevedra, a Secretaría de Estado de Turismo recoñece así "a aposta que temos realizado para incorporar a intelixencia ao noso destino", destacou a presidenta.

A nova rede estatal funcionará como un órgano funcional e operativo. O obxectivo é asesorar sobre calidade, solucións tecnolóxicas e capacitación dixital, así como ofertar mellores experiencias para os visitantes e mellorar a calidade de vida das persoas residentes nos destinos turísticos.

A partir desta primeira reunión das institucións promotoras da rede, celebrada en Madrid, está previsto que se convoquen ao resto de destinos turísticos do Estado para explicarlles a importancia de participar nesta rede, que estará integrada por entidades locais.

A presidenta da Deputación amosou a súa satisfacción porque "en soamente tres anos conseguimos que o Goberno do Estado nos convocase a unha reunión para formar parte, nada máis e nada menos, que do equipo promotor da rede de destinos turísticos intelixentes".

XORNADA SOBRE O IMPACTO DAS NOVAS TECNOLOXIAS

Carmela Silva avanzou ademais que o próximo 24 de outubro o castelo de Soutomaior acollerá unha xornada titulada "Impacto das novas tecnoloxías no sector turístico".

Este evento, explicou Silva, xorde da necesidade de crear un encontro que analice e informe das oportunidades de emprego das TIC nas empresas turísticas, que favorecen a evolución cara aos novos modelos de negocio.

Deste xeito, o castelo xuntará axentes do sector turístico, empresas innovadoras e tecnolóxicas, que expoñerán a través de conferencias e mesas redondas os seus propios casos de éxito para axudar a entender este novo horizonte.

Todas eles afondarán sobre as oportunidades do novo turismo do século XXI, sobre a innovación como motor de cambio do sector, a mellora da experiencia do visitante e a fidelización de turistas, o impacto das TIC no sector e a evolución da comunicación turística.

Amais das conferencias e mesas redondas, durante a xornada entregaranse os primeiros premios ao Talento Turístico da provincia de Pontevedra, que recoñecerán o labor desenvolvido a favor do turismo en cinco modalidades: sustentable, innovador, gastronómico, experiencial e novas tecnoloxías.

As empresas interesadas en optar a algunha das modalidades poderán presentar as súas candidaturas ata o próximo 8 de outubro.