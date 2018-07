A presenza galega en ADIF que podería desatascar varios proxectos en Pontevedra

Isabel Pardo de Vera con Uxío Benítez © Mónica Patxot

O goberno municipal de Pontevedra espera que a chegada da lucense Isabel Pardo de Vera á presidencia de ADIF, a primeira muller en dirixir a administración ferroviaria española, logre desatascar varios proxectos relativos a este departamento na cidade.

Pardo de Vera, que durante apenas catro meses foi xefa do servizo de Mobilidade da Deputación de Pontevedra, ten sobre a mesa varias peticións realizadas desde a cidade. O Concello ten previsto solicitar unha reunión con ela para analizar estes proxectos.

Un deles, con todo, xa está encarrilado. A transferencia da titularidade da ponte do tren sobre en Lérez en Monte Porreiro, actualmente en desuso, é cuestión de tempo.

Os trámites, segundo fontes municipais, atópanse moi avanzados e, de feito, o Concello estuda xa o uso que se lle dará a esta infraestrutura, que estará previsiblemente vinculada co sendeiro fluvial do Lérez.

Pero, sen dúbida, a iniciativa que esperta máis interese na demandada Vía Verde entre Vilaboa e Pontevedra, empregando para iso os tramos de infraestrutura férrea que non se usarán coa entrada en funcionamento da alta velocidade.

Será unha das peticións que o goberno municipal trasladará á nova presidenta de ADIF, consciente de que os trámites para desafectar este trazado non debería de supoñer ningún problema, ao carecer de interese para o traxecto ferroviario entre Pontevedra e Vigo.

Tamén se quere analizar co ADIF o futuro do apeadeiro do campus universitario, onde se produciron varios incidentes polos seus problemas de seguridade e que, coa alta velocidade, o seu uso será aínda moito máis residual.

Ademais, desde o Concello prevén lembrar a Isabel Pardo de Vera a necesidade de que as Rías Baixas conten cun servizo de cercanías que, polo menos, conecte a capital da provincia con Vigo e Vilagarcía, aínda que recoñecen que se trata dunha petición que, polo menos por agora, conta con poucos visos de facerse realidade.