ADIF cede a Pontevedra a antiga ponte do tren sobre o Lérez

Unha cesión a 75 anos. É a fórmula elixida polo Administrador de Infraestruturas Ferroviarias (ADIF) para que o Concello de Pontevedra asuma a antiga ponte do tren sobre o Lérez, na entrada ao barrio de Monte Porreiro.

Así figura no convenio asinado por ambas as partes. O Concello faise así con esta ponte, de 116 metros de lonxitude, polo que pasa unha vía ferroviaria en desuso.

A superficie cedida por ADIF ascende a un total de 8.505 metros cadrados, ao incluírse os terreos sobre os que se asenta e os correspondentes accesos.

Esta decisión foi tomada ao recoñecer o Goberno que non existe previsión algunha para que esta infraestrutura poida volver ter servizo ferroviario, ao entrar en funcionamento o novo trazado do Eixo Atlántico de alta velocidade.

O Concello está a ultimar un proxecto para reconverter esta ponte nun viario peonil e ciclista que unirá ambas as beiras do río Lérez e que se integrará no actual paseo fluvial.

O convenio implica que a institución municipal, a partir de agora, farase cargo dos custos de mantemento e conservación da ponte, así como de todas as tarefas relativas á iluminación da infraestrutura.

Ademais, asumirá a responsabilidade civil sobre a ponte e comprométese a non instalar sobre el ningún tipo de elemento que poida provocar danos no mesmo.