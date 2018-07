Reggaeton de Henry Méndez e grandes éxitos de Fernandisco DJ para festexar a calor das Festas do Carme

Público asistente ao concerto de Henry Méndez e Fernandisco DJ © Diego Torrado

Henry Méndez e Fernandisco Dj foron os protagonistas do concerto do domingo no parque Eguren de Marín dentro do calendario festivo con motivo da celebración do Carmen. O son reggaeton, con influencias do hip hop e trap logrou que centos de asistentes bailaran, malia a calor, neste novo concerto das festas.

Fernandisco DJ, o coñecido locutor de radio fórmula, ofreceu un repaso de éxitos, despois de que o sábado Rosario Flores contaxiase o seu ritmo ao público desde o mesmo escenario.

Durante este luns, a partir das 12.00 horas haberá pasacalles a cargo de Airiños de San Xulián e, a partir das 22.30 horas, o gaiteiro Óscar Ibáñez & Tribo interpretará as súas mellores pezas no Parque Eguren acompañado pola Banda de Música de Marín, Gaiteiros Nova Era, Airiños de San Xulián, Carla Villanueva e Eva Faraldo, entre outros artistas locais.

O martes, tras a procesión de San Cristovo, os máis animados divertiranse coa música do Combo Dominicano, a orquestra caracterizada polos seus múltiples ritmos latinos. A verbena será a partir das 23.00 horas na praza de España.