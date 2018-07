A Fiscalía rexeita recorrer o auto que arquiva a causa pola desaparición de Sonia Iglesias

O fiscal xefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, decidiu non recorrer a decisión da xuíza de Instrución número 3 de Pontevedra de arquivar de forma provisional a causa aberta para aclarar a desaparición de Sonia Iglesias en agosto de 2010.

A xuíza reabrira a causa para mediados de 2017 tras dous anos arquivada ante a aparición de novas probas e dun atestado policial que así o recomendaba, pero, tras meses de dilixencias, decidiu pechalo a semana pasada.

Tal e como recolle o auto de arquivo, o peche da instrución xudicial non supón que se deixe de traballar para esclarecer os feitos, senón que seguirán realizándose xestións policiais. Respecto diso, fontes coñecedoras da causa indican que tanto a Policía Nacional -cun pequeno equipo na Comisaría de Pontevedra centrado nese caso- como a Fiscalía seguen facendo investigacións, aínda que estas non están xudicializadas.

O auto de arquivo indica que non se descarta que a causa volva abrirse no caso de que ese traballo policial que se segue facendo "derive" na "existencia de novos indicios que aconsellen a súa reapertura". Ademais, recolle que nos rexistros realizados nos últimos meses localizáronse uns restos xenéticos que seguen analizándose, pois "non está confirmada" a especie á que pertencen, isto é, se son dunha persoa ou un animal.

Trátase de fragmentos de cortical que apareceron o pasado mes de febreiro durante o rexistro xudicial nunha casa propiedade da familia de Julio Araújo -ex parella de Sonia- no barrio de San Mauro. Ese arquivo realizábase co obxectivo de buscar restos humanos e foi localizado ese ADN, pero fontes coñecedoras da causa indican que os investigadores non teñen demasiada esperanza de que a súa análise arroxe luz no caso, pois sospéitase que sexan de orixe animal.

O rexistro realizado por unha trintena de axentes entre efectivos de distintas unidades da propia Comisaría de Pontevedra -de seguridade cidadá e da Policía Científica- e outros desprazados desde a Xefatura Superior de Policía de Galicia e da Comisaría Xeral da Policía Científica de Madrid permitiu recoller múltiples probas que se analizaron durante os últimos meses, tanto in situ no laboratorio policial móbil que estivo durante dous días en San Mauro como posteriormente na propia Comisaría pontevedresa e en dependencias policiais en Madrid.

A análise desas probas permitiu localizar ese perfil xenético nos restos recollidos, pero non levou aos investigadores a ningún sospeitoso nin tampouco permitiron atopar vestixios de que Sonia Iglesias estivese na vivenda. En xeral, tanto o rexistro realizado nesa casa como o que se fixo nun vehículo propiedade dun familiar do irmán de Julio, David Araújo, nun taller de Vilalonga foron infrutuosos.

Nestes últimos meses realizáronse outras dilixencias, pero de ningunha delas deriváronse "indicios concluíntes para continuar a investigación en curso", por iso é polo que se optase polo seu arquivo, ao que agora non se opón o fiscal xefe, que practicamente desde o principio encargouse da causa e agora asúmea xunto á tenente fiscal, Carmen Novo.

En febreiro, tras ese rexistro e outro realizado nun coche dun familiar do irmán de Julio, David Araújo, abandonado nun taller de Vilalonga (Sanxenxo), foron citados a declarar na Comisaría en calidade de investigados os irmáns Araújo. Tras esa declaración en sede policial non foron chamados a declarar no xulgado e non chegaron a estar investigados xudicialmente.

Julio Araújo si estivo investigado xudicialmente ata o primeiro arquivo da causa en 2015, pero co arquivo deixou de estalo. Nesta nova fase das investigacións, non chegaron a citarlle nesta condición e tan só foi sometido a un interrogatorio na Comisaría. Tanto el como o seu irmán acolléronse ao seu dereito a non declarar.