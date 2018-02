Buscan o corpo de Sonia Iglesias nunha leira de San Amaro

Julio Araújo durante a busca do corpo de Sonia Iglesias nunha casa da familia Araújo en San Amaro © Mónica Patxot Lugar de San Mauro onde a policía esta buscando o corpo de Sonia Iglesias © Pontevedra Viva

Axentes da Policía Científica, cun laboratorio móbil, están investigando desde primeira hora da mañá nas inmediacións da capela de San Amaro, tentando localizar vestixios en relación co caso da desaparición de Sonia Iglesias.

A investigación está a levarse a cabo na casa, propiedade da familia Araújo, que se atopa xunto a capela. Julio Araújo, que entón era parella de Sonia Iglesias, atópase na vivenda acompañado polos axentes da Policía Nacional presenciando a busca, pero non se atopa detido.

A zona foi acordoada. Está a utilizarse un xeorradar na leira de 800 metros cadrados na procura dalgún indicio da presenza do corpo e varias patrullas policiais máis foron achegándose ao longo da mañá ata esta vivenda. Este domicilio xa fora analizado no seu día.

A avogada da familia de Sonia Iglesias, co que se puxo en contacto PontevedraViva, sinala que non teñen coñecemento desta nova investigación.

A Subdelegación do Goberno, con todo, confirma que se están realizando investigacións no marco do caso Sonia Iglesias tal e como se viña facendo ata agora.

Nestes momentos, os axentes da Policía Nacional están a cavar un pozo profundo na leira. O comisario da Xefatura Provincial, Manuel Bouzas, tamén achegouse ao longo desta mañá ata a zona, onde ademais se atopan unidades da Policía Local.

Tamén están no recinto os bombeiros do Parque de Bombeiros. O equipo de investigación, coa súa colaboración, está a bombear tamén un pozo artesá de auga da propiedade e facendo catas co xeorradar.

Axentes da Policía Científica sacaron sacado xa da vivenda varias caixas con probas recollidas durante este rexistro. Na casa, que levaba anos pechada, chegou a vivir Sonia Iglesias ao comezo da súa relación con Julio Araújo.

Sonia Iglesias desapareceu en Pontevedra o 18 de agosto de 2010. A súa pista perdeuse tras acudir a unha zapatería na rúa Arcebispo Malvar. Desde ese momento arrancou un proceso de busca no que non se atoparon pistas para esclarecer que pasou e onde está a muller.

Entón, Sonia tiña 38 anos. Julio Araújo, a súa parella sentimental e pai do seu fillo, foi a única persoa que acudiu a declarar en calidade de investigado, actual figura do imputado. El foi a última persoa que viu con vida a Sonia. Finalmente, retirouse a súa imputación. En 2015, a investigación foi arquivada.

