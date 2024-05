Aparatoso incendio nun garaxe de Marín

Incendio nun garaxe en Marín © Policía Local de Marín Incendio nun garaxe en Marín © Policía Local de Marín

Ás 4:30 horas da madrugada deste venres declarouse un incendio nun garaxe do centro urbano de Marín.

Concretamente, o suceso tivo lugar nun edificio da Travesía Favarizas, entre Jaime Janer e Ezequiel Massoni. Non foi necesario desaloxar o inmoble.

A alerta deuna un particular que espertou co ruído das explosións dos pneumáticos do coche incendiado.

Os Bombeiros do Morrazo interveñen desde esa hora na extinción deste lume, que non causaron danos persoais.

O lume xerou unha gran fumareda que afectou, polo menos, a un dos vehículos estacionados e a un supermercado próximo, aínda que aínda é pronto para facer un balance dos danos causados xa que ás 10.30 horas aínda continuaba a intervención dos servizos de emerxencia.

Ademais dos Bombeiros mobilizáronse efectivos da Policía Local e da Nacional.