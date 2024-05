Labores de mantemento nas áreas de xogo e biosaudables de Poio

O Concello de Poio está a realizar labores de mantemento e posta a punto dos parques infantís do municipio. A última actuación foi na área de xogo da Caeira, onde era urxente substituír o valado de madeira e amplialo a todo o perímetro para garantir maior seguridade entre a cativada.

Ademais, tamén se arranxaron e puxeron a punto varios dos xogos que había no parque, se instalou algunha peza nova e se repararon os bancos e as papeleiras. A mellora completouse co mantemento e sementado da herba natural naqueles lugares onde estaba deteriorada polo uso.

Desde o goberno local encargouse un inventario das áreas de xogo do municipio para coñecer o seu estado. Seguindo esta folla de ruta xa se actuou en Lourido, Combarro e Raxó, para mellorar a seguridade do parque, e nos próximos días continuarán na Renda.

Por outra banda, na Seca xa comezaron os traballos para reubicar o parque infantil, que se ampliará a dúas zonas e incluirá novas pezas de xogo, e que permitirá proximamente instalar o primeiro circuíto pump track de Poio.