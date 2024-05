Día internacional do Té con cata-degustación no Castelo de Soutomaior

Día internacional do Té no Castelo de Soutomaior © Deputación de Pontevedra

Con motivo do Día internacional do Té, a Deputación de Pontevedra celebraba este martes 21 no Castelo de Soutomaior unha xornada na que persoal da Estación Fitopatolóxica Areeiro explicaba o proceso de recollida e elaobración do té.

Durante a sesión explicaron o proceso no que se deixan os gromos ao sol para que perdan a humidade e pasen a ser maleables para despois enrolalos de maneira sinxela.

A sesión finalizaba cunha cata-degustación na que as persoas asistentes comprobaron os diferentes sabores desta bebida que se elabora en Areeiro, desde té vermello e negro a té verde.

Durante a sesión lembrouse que a Organización das Nacións Unidas para a Alimentación e Agricultura (FAO) publicaba en 2018 os beneficios do consumo de té na saúde e benestar debido ás propiedades antiinflamatorias e antioxidantes que achega, ademais da contribución que ofrece na perda de peso.

A este evento asistía a deputada de Turismo, Nava Castro, á inauguración e o deputado responsable da Estación Fitopatológica Areeiro, Javier Tourís, a clausúraa.