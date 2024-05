Unha invitación para probar a bebida máis consumida do mundo, despois da auga

O té é a bebida máis consumida do mundo, despois da auga. Obtense das follas e dos brotes novos da Camellia sinensis, o seu aroma e sabor dependen do cultivo, procesamento e conservación, e tamén da súa preparación.

En 2018, a Organización das Nacións Unidas para a Alimentación e Agricultura (FAO) publicou os principais motivos para aumentar o seu consumo polos beneficios que achega: vantaxes para a saúde e o benestar, propiedades antiinflamatorias, antioxidantes e axuda coa perda de peso. Neste sentido, marcou os seguintes obxectivos: incentivar o consumo entre a xente nova e desenvolver novos produtos (refrescos non alcohólicos, kombucha, xeados, sobremesas...)

Un ano mais tarde, estableceu o 21 de maio como o Día Internacional do Té, nesa celebración o seu director xeral, Qu Dongyu, declarou que "celebrar o té é celebrar a paz, a cultura e a esperanza".

A camelia, como planta ornamental, forma parte dos xardíns da provincia de Pontevedra desde hai máis de 200 anos, de feito coñécese como A Flor das Rías Baixas. Grazas ás condicións climáticas e ao noso solo, a Camellia sinensis pode cultivarse para elaborar un té de características propias e senlleiras; por iso, a Deputación de Pontevedra está a desenvolver un plan estratéxico e rexistrou a marca TeAreeiro para poder orientar sobre o seu cultivo, produción e elaboración.

Este martes, 21 de maio, no Castelo de Soutomaior haberá un evento organizado pola Deputación de Pontevedra no que os invitados poderán descubrir polo miúdo como se produce té na nosa provincia; a colleita de gromos tenros na plantación de Camellia sinensis do castelo de Soutomaior; o murchado, onde os gromos recollidos déixanse ao sol para que perdan humidade e se volvan maleables para facilitar o enrolado;

Finalmente, as persoas invitadas desfrutarán dunha cata-degustación de diferentes tipos de té elaborados na Estación Fitopatolóxica do Areeiro (EFA) como son o Té verde ou o Té verde con pétalos de feixoa. Tamén lles falarán dos tipos de té e terán unha explicación sobre o procesamento para elaboralos, o fixado do verde cun golpe de calor forte e curto que se lles dá aos brotes colleitados para parar a actividade enzimática e conservar a cor verde e o enrolado dos gromos para que conserven as súas propiedades e obter un aroma e sabor propios ata o secado final no que se elimina a humidade nun forno para a súa conservación.

A cata-degustación non sería completa se non se probasen tamén os tés vermellos e negros elaborados na EFA.