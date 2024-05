Loita contra o feísmo en Moraña coas melloras dun local social, dous palcos e varios lavadoiros

O delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, visitou este luns o concello de Moraña con motivo das axudas concedidas polo Executivo galego para actuacións de corrección de impactos paisaxísticos impulsadas polos concellos.

A achega recibida por este municipio, que supera os 33.200 euros, permitirá realizar varias obras coas que Moraña pretende mellorar a imaxe e a comodidade do concello. 20.000 euros serán destinados a cofinanciar as obras de renovación da cuberta e da fachada do local social do Buelo, mentres que os máis de 13.200 restantes permitirán mellorar os palcos de música do Lugar de Saiáns e Lugar de Corrigatos; renovar a fonte de Vilacoba, na parroquia de Amil; e reformar tres lavadoiros na parroquia de San Lorenzo, dous no Lugar de Sorrego e un en Soar.

O delegado territorial aproveitou a visita para destacar o gran aproveitamento que fará o concello de Moraña desta axuda coa que conseguirá "traballar na conservación de varios elementos históricos do concello, á vez que contribuirá a mellorar a paisaxe e a comodidade da veciñanza".

O importe total das distintas actuacións que vai realizar o Concello de Moraña ascende a 70.000 euros, investimento do que as arcas municipais asumirán algo máis da metade e a Xunta cubrirá o 50% restante.